Hassan Nawaz Debut : पाकिस्तान की वेस्टइंडीज पर पांच विकेट से रोमांचक जीत, हसन नवाज ने बनाए नाबाद 63 रन

त्रिनिदाद: डेब्यूटेंट हसन नवाज ने नाबाद 63 रनों की पारी खेलकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और पाकिस्तान को तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे में वेस्टइंडीज पर पांच विकेट से रोमांचक जीत दिलाई। नवाज की मैच जिताऊ पारी में हुसैन तलत के साथ उनकी निर्णायक 104 रनों की साझेदारी भी शामिल थी, जिससे मेहमान टीम ने सात गेंद शेष रहते 281 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया।

इससे पहले, मेजबान टीम ने एविन लुईस (60), शाई होप और रोस्टन चेज के अर्धशतकों की बदौलत 280 रन बनाए। वेस्टइंडीज शुरुआत में अच्छी स्थिति में थी, लुईस और कीसी कार्टी ने छह रन प्रति ओवर से ज्यादा की तेज गति से रन बनाए।

लेकिन पाकिस्तान के स्पिनरों ने बीच के ओवरों में रन गति को रोकते हुए मैच पर फिर से अच्छा नियंत्रण हासिल कर लिया। फहीम अशरफ ने इस दौरान 27 डॉट बॉल फेंकी, और इस दबाव के कारण गलतियां हुईं। लुईस सैम, अयूब पर आक्रमण करने की कोशिश में आउट हो गए, जबकि शेरफेन रदरफोर्ड भी और रन नहीं बना पाए।

होप और चेज ने पारी को संभाला, लेकिन जैसे ही शाहीन शाह अफरीदी (4/51) और नसीम शाह (3/55) को रिवर्स स्विंग मिली, तो फिर विकेट गिरने लगे। केवल गुडाकेश मोती के 18 गेंदों पर 31 रनों की पारी की बदौलत वेस्टइंडीज एक प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंच पाया।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत लड़खड़ाती रही, अयूब जल्दी आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक 29 रन की पारी के दौरान लय में दिख रहे थे, लेकिन कम उछाल वाली गेंद ने उन्हें आउट कर दिया, जिसका श्रेय शमर जोसेफ के एक बेहतरीन रिव्यू को जाता है। कप्तान बाबर आजम (47) और मोहम्मद रिजवान (53) ने धीरे-धीरे वापसी की। हालांकि धीमी गति से रन बनाने के चलते आवश्यक रन रेट छह से ऊपर पहुंच गया। इसके बाद मोती ने बाबर को आउट कर दिया और उसके तुरंत बाद सलमान अली आगा भी आउट हो गए। रिजवान ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 101 रनों की जरूरत होने पर वे शमर का शिकार बन गए।

इसके बाद, डेब्यू कर रहे हसन नवाज और अपना दूसरा वनडे खेल रहे तलत के सामने लक्ष्य बचाने की चुनौती आ गई। नवाज ने शुरुआत में धीमी बल्लेबाजी की और 12 गेंदों पर 3 रन बनाए। हालांकि बाद में दोनों ने आक्रामक रुख अपनाया, गैप और बाउंड्री ढूंढ़ते हुए मैच को मेजबान टीम से छीन लिया। तलत 37 गेंदों पर 41 रन बनाकर नाबाद रहे, जिससे पाकिस्तान ने 49वें ओवर में मुकाबले को जीत लिया।

इस जीत के साथ पाकिस्तान ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। दूसरा वनडे 10 अगस्त को खेला जाएगा।