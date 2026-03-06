Haryana Police Achievement : 44वीं ऑल इंडिया पुलिस इक्वेस्ट्रियन ड्यूटी मीट में हरियाणा पुलिस का शानदार प्रदर्शन, डीजीपी ने दी बधाई

चंडीगढ़: 44वीं ऑल इंडिया पुलिस इक्वेस्ट्रियन (घुड़सवारी) ड्यूटी मीट में हरियाणा पुलिस का शानदार प्रदर्शन रहा है। हरियाणा पुलिस ने 4 पदक अपने नाम किए हैं।

यह प्रतियोगिता मध्यप्रदेश के टेकनपुर में 12 फरवरी से 26 फरवरी 2026 तक आयोजित की गई थी। हरियाणा पुलिस टीम के खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में शानदार कौशल और अनुशासन का परिचय देते हुए हरियाणा पुलिस का नाम रोशन किया।

हरियाणा पुलिस के डीजीपी अजय सिंघल ने टीम को इस सफलता पर बधाई दी है और इसे मेहनत और अनुशासन का परिणाम बताया है।

उन्होंने कहा, "हरियाणा पुलिस के जवान हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। इक्वेस्ट्रियन खेलों में सफलता न केवल टीम की मेहनत, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है, बल्कि यह हरियाणा पुलिस की पेशेवर दक्षता और प्रशिक्षण की उच्च गुणवत्ता को भी दर्शाती है। उम्मीद है कि भविष्य में भी हरियाणा पुलिस के खिलाड़ी इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य का गौरव बढ़ाते रहेंगे।"

इस प्रतियोगिता में तमिलनाडु पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम ने कुल सात पदक जीते, जिसमें दो स्वर्ण और पांच कांस्य, और दो रोलिंग ट्रॉफी भी शामिल है। इनमें से, चेन्नई सिटी पुलिस माउंटेड यूनिट ने एक स्वर्ण, पांच कांस्य और एक रोलिंग ट्रॉफी जीती।

एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कुणाल उथम शिरोडे ने एक स्वर्ण पदक जीता। चेन्नई सिटी पुलिस माउंटेड यूनिट की हेड कांस्टेबल सुगन्या ने एक स्वर्ण पदक और दो कांस्य पदक जीते। हेड कांस्टेबल मणिकंदन, हॉर्स हैंडलर मणिवन्नन और असिस्टेंट कार्तिक ने भी कांस्य पदक जीता। मिस्टर शिरोडे को एक विशेष रोलिंग ट्रॉफी भी मिली, जबकि मिस सुगन्या को बेस्ट लेडी राइडर के लिए रोलिंग ट्रॉफी दी गई।

ग्रेटर चेन्नई पुलिस कमिश्नर ए. अरुण ने मध्य प्रदेश में हुई 44वीं ऑल इंडिया पुलिस इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप और माउंटेड पुलिस ड्यूटी मीट में पदक जीतने वालों को बधाई दी।

अखिल भारतीय पुलिस इक्वेस्ट्रियन (घुड़सवारी) चैंपियनशिप और माउंटेड पुलिस ड्यूटी मीट एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। यह भारत के विभिन्न पुलिस बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बीच घुड़सवारी कौशल, अनुशासन और टीम भावना को बढ़ावा देती है।

--आईएएनएस