Harry Kane Son Heung Min: सोन ह्युंग-मिन के साथ मेरी साझेदारी प्रीमियर लीग इतिहास की सर्वश्रेष्ठ साझेदारियों में से एक : हैरी केन

म्यूनिख: इंग्लैंड के दिग्गज हैरी केन ने अपने पूर्व टोटेनहम हॉटस्पर टीम के साथी सोन ह्युंग-मिन की प्रशंसा की है। केन ने दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी के साथ साझेदारी को प्रीमियर लीग के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ बताया।

स्पर्स में लगभग एक दशक तक साथ रहने के दौरान, इस जोड़ी ने मिलकर 47 लीग गोल दागे। यह जोड़ी लीग की सबसे सफल और आक्रामक जोड़ियों में से एक बनी।

सोन ने बुधवार को मेजर लीग सॉकर की टीम लॉस एंजिल्स एफसी में जुड़े।

33 वर्षीय दक्षिण कोरियाई कप्तान 2015 में बायर लीवरकुसेन से टोटेनहम में शामिल हुए थे। उन्होंने 454 मैचों में 173 गोल दागे और 101 असिस्ट दिए। मई में क्लब को यूरोपा लीग का खिताब जिताकर क्लब के 17 साल के ट्रॉफी सूखे को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई।

बायर्न म्यूनिख के स्ट्राइकर केन ने गुरुवार को अपने पूर्व क्लब स्पर्स पर 4-0 की जीत के बाद सोन ह्युंग-मिन पर कहा, "वह एक बेहतरीन इंसान हैं। मैं उन्हें एक दोस्त के तौर पर बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी के तौर पर, प्रीमियर लीग के इतिहास में हमारी साझेदारी सबसे बेहतरीन साझेदारियों में से एक रही। टॉटेनहम में उन्हें और उनके करियर को ढेर सारी बधाई।"

उन्होंने कहा, "पिछले साल ट्रॉफी उठाने के बाद टोटेनहम को अलविदा कहने का उनका तरीका शानदार था। वह लॉस एंजिल्स जाएंगे। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही उनसे मिलूंगा।"

केन 11 साल की उम्र में टोटेनहम की अकादमी में शामिल हुए थे। उन्होंने क्लब के लिए सभी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हुए 430 से ज्यादा मैचों में रिकॉर्ड 280 गोल दागे।

32 वर्षीय इंग्लैंड के कप्तान अगस्त 2023 में जर्मन दिग्गज बायर्न म्यूनिख में शामिल हो गए थे।