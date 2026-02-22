खेल

Harry Brook Performance : हैरी ब्रूक की कमजोरी बनी 'स्पिन', फिर सस्ते में आउट हुए इंग्लिश कप्तान

पल्लेकेले में इंग्लैंड 146 पर सिमटी, वेल्लालगे-तीक्षणा का जलवा
Feb 22, 2026, 02:58 PM
टी20 वर्ल्ड कप: हैरी ब्रूक की कमजोरी बनी 'स्पिन', फिर सस्ते में आउट हुए इंग्लिश कप्तान

पल्लेकेले: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में हैरी ब्रूक का खराब प्रदर्शन जारी है। श्रीलंका के खिलाफ पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हुए। ब्रूक को एक बार फिर स्पिन गेंदबाज ने पवेलियन भेजा।

इस विश्व कप में हैरी ब्रूक का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। 5 मैचों में इंग्लिश कप्तान 23 की मामूली औसत से सिर्फ 93 रन ही बना सके हैं। पांच पारियों में से चार बार ब्रूक स्पिन गेंदबाज के खिलाफ आउट हुए हैं। ब्रूक को टी20 इंटरनेशनल में स्पिनर्स ने खासा परेशान किया है। अपने करियर में हैरी ब्रूक 25 बार स्पिन गेंदबाज के खिलाफ आउट हुए हैं। इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 19.1 और स्ट्राइक रेट महज 129 का रहा है।

इंग्लैंड को अपने कप्तान से सुपर-8 राउंड के इस मुकाबले में दमदार प्रदर्शन की उम्मीद थी। हालांकि, वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। ब्रूक ने आगाज तो दमदार अंदाज में किया था, लेकिन वह अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके।

मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले इंग्लैंड को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। हालांकि, इंग्लैंड की शुरुआत काफी खराब रही। जोस बटलर 14 गेंदें खेलने के बाद सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, जैकब बेथेल 3 और टॉम बैंटन 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हैरी ब्रूक ने 14 रनों का योगदान दिया, जबकि सैम करन ने 11 रन बनाए।

हालांकि, फिल साल्ट एक छोर को संभालकर खड़े रहे और उन्होंने 40 गेंदों में 62 रनों की दमदार पारी खेली। सॉल्ट की पारी के बूते पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 146 रन लगाने में सफल रही।

श्रीलंका के गेंदबाजों का प्रदर्शन लाजवाब रहा। दुनिथ वेल्लालगे ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 26 रन देकर 3 विकेट चटकाए। वहीं, दिलशान मदुशंका और महेश तीक्षणा ने 2-2 विकेट अपने नाम किए।

--आईएएनएस

 

 

