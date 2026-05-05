Hardik Pandya Injury Update : एलएसजी के खिलाफ एमआई की कमान संभाल रहे सूर्या, आखिर क्यों नहीं खेले पांड्या?

मुंबई: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 47वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस (एमआई) के नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे हैं, उनके स्थान पर सूर्यकुमार यादव लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ टीम की कमान संभाल रहे हैं। फ्रेंचाइजी ने बताया है कि पांड्या पीठ में ऐंठन के कारण इस मुकाबले का हिस्सा नहीं हैं।

मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "आज की प्लेइंग इलेवन में 4 बदलाव हैं। राज बावा, रघु शर्मा, दीपक चाहर और कॉर्बिन बॉश को मौका दिया गया है। हार्दिक पंड्या, मिंज, कृष और बोल्ट इस मुकाबले से बाहर हैं। पीठ में खिंचाव के कारण हार्दिक टीम से बाहर हैं।"

वानखेडे़ स्टेडियम में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला करते हुए मुंबई इंडियंस के कार्यवाहक कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे। आज रात थोड़ी उमस भी है। हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। पिछले 2-3 मुकाबलों में हमने देखा है कि दूसरी पारी में यहां क्या हुआ था। इसलिए स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई है। बस हम इसका फायदा उठाना चाहते हैं और गेंदबाजों को मौका देना चाहते हैं। वह (हार्दिक) आज रात ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं उनकी जगह कप्तानी कर रहा हूं। लेकिन हां, बाकी सब ठीक है।"

सूर्या ने प्लेइंग इलेवन में बदलाव को लेकर कहा, "टीम में कुछ बदलाव हैं। ट्रेंट बोल्ट की जगह कॉबिन बॉश आए हैं और हमारे अपने रोहित शर्मा भी वापस आ गए हैं। सच कहूं तो, आप इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते कि मुंबई इंडियंस को ऐसी मुश्किल स्थितियों में रहने की आदत नहीं है, लेकिन आखिर में, यह सिर्फ एक खेल है, खेल का ही एक हिस्सा है। आपको अपना सिर ऊंचा रखना होगा, उस खेल को खेलना होगा जिससे आप प्यार करते हैं, और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। उस गर्व को महसूस करें और खेल का आनंद लें। हम निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे पास अभी पांच मैच बाकी हैं। हम ज्यादा से ज्यादा मैच जीतने की कोशिश करेंगे। अपना जज्बा दिखाएंगे, खेल का आनंद लेंगे, और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेंगे।"

यह मुकाबला दोनो ही टीमों के लिए निर्णायक है। एमआई 9 में से 7 मैच गंवाकर प्वाइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर मौजूद है। इस टीम ने अपने पिछले 3 मुकाबलों में हार का सामना किया है। दूसरी तरफ, लखनऊ सुपर जायंट्स 8 में से 6 मैच गंवाकर अंतिम पायदान पर है। इस टीम को पिछले पांच मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी है।

सूर्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, तिलक वर्मा, विल जैक, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, एएम गजनफर और रघु शर्मा के साथ इस मैच में उतरी है।

दूसरी ओर, लखनऊ सुपर जाइंट्स विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत की कप्तानी में मिचेल मार्श, एडेन मार्करम, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, मोहम्मद शमी, मोहसिन खान, अवेश खान और प्रिंस यादव के साथ यह मैच खेल रही है।

--आईएएनएस