BCCI Decision On Pakistan Matches: एक तरफ हमारे फौजी शहादत दे रहे, दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ मैच खेलना सही नहीं : हरभजन सिंह

हरभजन बोले- फौजियों की शहादत के बीच पाकिस्तान से क्रिकेट गलत
Aug 20, 2025, 10:02 AM
अमृतसर:  क्रिकेटर हरभजन सिंह मंगलवार को पत्नी गीता बसरा और फिल्म निर्देशक राज कुंद्रा के साथ सचखंड श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे। इस दौरान हरभजन सिंह ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच न खेलने की बात दोहराते हुए कहा कि एक तरफ देश के फौजी अपनी शहादत दे रहे हैं, दूसरी ओर पाकिस्तान के साथ मैच खेलना सही नहीं है।

हरभजन सिंह ने पत्रकारों से कहा, "मेरा मानना है कि अगर किसी देश के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, तो उनके साथ न ही व्यापार और न ही क्रिकेट होना चाहिए। एक तरफ हमारे फौजी भाई अपनी शहादत दे रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो यह ठीक नहीं है।"

 

भज्जी ने स्पष्ट किया है कि यह उनकी व्यक्तिगत सोच है, लेकिन अंतिम फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और सरकार का होता है।

 

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होने जा रही है। इस टूर्नामेंट में 14 सितंबर को भारत का सामना पाकिस्तान से होगा।

 

22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत हुई थी। 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। कुछ घंटों में ही पड़ोसी मुल्क को भारत की ताकत के सामने घुटने टेकने पड़े थे।

 

इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेड्स के मुकाबले का बहिष्कार किया, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ी, बल्कि वहां की सरकार भी तिलमिला गई।

 

इसके साथ ही गीता बसरा और राज कुंद्रा की आगामी फिल्म मेहर को हरभजन सिंह ने दर्शकों के लिए एक सुंदर तोहफा बताया है। भज्जी ने उम्मीद जताई कि ईश्वर की कृपा ये यह फिल्म हिट होगी। फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। हरभजन सिंह का कहना है कि इस फिल्म की कहानी न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करेगी, बल्कि उन्हें प्रेरित भी करेगी।

 

इस मौके पर पेंटिंग आर्टिस्ट जगजोत सिंह रूबल ने हरभजन सिंह और उनकी पत्नी को एक तस्वीर भेंट की।

 

 

 

