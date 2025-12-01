खेल

हरियाणा सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, विजय दहिया को मिली खेल विभाग के सचिव और कमिश्नर की जिम्मेदारी

Dec 01, 2025, 04:21 AM

चंडीगढ़, 30 नवंबर (आईएएनएस)। हरियाणा सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। हाल ही में बास्केट बॉल कोर्ट में दो खिलाड़ियों की मौत के बाद सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया गया है।

आईपीएस नवदीप विर्क के स्थान पर खेल विभाग के सचिव और कमिश्नर की जिम्मेदारी विजय दहिया को दी गई है। वहीं डायरेक्टर स्पोर्ट्स संजीव वर्मा की जिम्मेदारी पार्थ गुप्ता को सौंपी गई है।

विजय सिंह दहिया के पास पहले से ही मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग और पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी थी। इसके साथ ही अब वह खेल विभाग के सचिव और कमिश्नर की भी जिम्मेदारी संभालेंगे।

पिछले दिनों खेल विभाग पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया गया था, जब दो खिलाड़ियों की मौत हो गई थी। खिलाड़ियों की मौत के बाद खेल विभाग के अधिकारी सवालों के घेरे में थे। अब सरकार ने खेल विभाग के सचिव और कमिश्नर को हटा दिया है।

दो खिलाड़ियों की मौत के बाद खेल विभाग के महानिदेशक की तरफ से सभी खेल अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा गया था कि आप सुनिश्चित कर लें कि विभाग के खेल परिसरों में ऐसा कोई भी जर्जर खेल उपकरण या भवन प्रयोग में न हो जिससे खिलाड़ियों को दुर्घटना का सामना करना पड़े। इन निर्देशों की अनुपालना के संबंध में किसी भी लापरवाही पर आप निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे।

यह पत्र उपनिदेशक, खेल मंडल अंबाला, हिसार, रोहतक तथा गुरुग्राम और राज्य के समस्त जिला खेल अधिकारियों को भेजा गया था। पत्र में अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए साफ लिखा गया था कि इन निर्देशों की अनुपालना के संबंध में किसी भी लापरवाही पर आप निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे।

