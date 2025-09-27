हार्दिक पांड्या-अभिषेक शर्मा की चोट पर गेंदबाजी कोच ने दिया अपडेट

नई दिल्ली, 27 सितंबर (आईएएनएस)। टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने एशिया कप 2025 के खिताबी मैच से पहले हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। मोर्कल दोनों खिलाड़ियों की चोट से ज्यादा चिंतित नजर नहीं आए हैं।

हार्दिक पांड्या श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ एक ही ओवर फेंक सके थे। उन्होंने पारी की चौथी गेंद पर कुसल मेंडिस (0) को अपना शिकार बनाया, जिसके बाद बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट के कारण मैदान से बाहर चले गए।

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्केल ने स्पष्ट किया, "हार्दिक को क्रैंप्स था, उनकी जांच की जाएगी, उसके बाद हम अगले मुकाबले को लेकर फैसला लेंगे।"

श्रीलंका के खिलाफ अभिषेक शर्मा भी नौवें ओवर में अपनी दाहिनी जांघ पकड़े नजर आए। इसके बाद उन्होंने क्रैंप्स से राहत पाने के लिए बर्फ से सिकाई की।

कोच मोर्केल के मुताबिक शनिवार को पूरी तरह से रिकवरी पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "इन खिलाड़ियों के लिए आराम करना जरूरी है। उन्होंने इसके लिए आइस बाथ ली है। मैच के तुरंत बाद रिकवरी शुरू हो गई। रिकवरी का सबसे अच्छा तरीका सोना और आराम करना है। खिलाड़ियों के लिए व्यक्तिगत पूल सेशन आयोजित किए जाएंगे।"

भारत ने शुक्रवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए अंतिम सुपर-4 मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर में जीत दर्ज की।

टीम इंडिया ने 20 ओवरों के खेल में 5 विकेट खोकर 202 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम भी 5 विकेट गंवाकर 202 रन ही बना सकी। मैच सुपर ओवर तक पहुंचा, जहां भारत ने आसान जीत हासिल की।

भारत ने एशिया कप 2025 में अब तक लगातार 6 मैच अपने नाम किए हैं। अब भारतीय टीम रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ खिताबी मुकाबले में उतरेगी।

टीम इंडिया ने इस संस्करण पाकिस्तान को दो मुकाबले हराए हैं। ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि फाइनल मैच में भारत का पलड़ा पाकिस्तानी टीम पर भारी होगा।

--आईएएनएस

आरएसजी