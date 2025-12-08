हार्दिक का अनुभव बहुत कीमती, इससे टीम को शानदार संतुलन मिलता है: सूर्यकुमार

कटक, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 9 दिसंबर से पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज शुरू होगी, जिससे पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव ने हार्दिक पांड्या की वापसी का स्वागत किया है। सूर्या का मानना है कि इस ऑलराउंडर का अनुभव टीम को संतुलन देता है।

हार्दिक पंड्या सितंबर में एशिया कप के दौरान लगी क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबरने के बाद टी20 टीम में वापसी कर चुके हैं। वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की ओर से खेलते हुए शानदार फॉर्म में नजर आए। पंड्या रविवार को बाराबती स्टेडियम में भारत के प्रैक्टिस सेशन में नेट्स पर सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक थे।

पंड्या के अलावा, उपकप्तान शुभमन गिल भी गर्दन में लगी चोट से उबर चुके हैं। चोट की वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से चूकने के बाद पंड्या वनडे सीरीज में भी हिस्सा नहीं ले सके थे।

सूर्यकुमार ने इन दोनों खिलाड़ियों की फिटनेस पर अपडेट देते हुए सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "वे दोनों स्वस्थ और फिट दिख रहे हैं। वे टीम के साथ आए हैं। आपने एशिया कप में भी देखा था कि जब उन्होंने (पंड्या) नई बॉल से बॉलिंग की शुरुआत की, तो उन्होंने प्लेइंग इलेवन के मामले में हमारे लिए बहुत सारे विकल्प और संयोजन खोल दिए।"

उन्होंने कहा, "उनका अनुभव बहुत कीमती है। उन्होंने कई बड़े मुकाबलों और आईसीसी और एसीसी इवेंट्स में भी अच्छा परफॉर्म किया है। इसलिए उनका अनुभव बहुत मायने रखता है और उनकी मौजूदगी से टीम को निश्चित रूप से अच्छा संतुलन मिलेगा।"

सूर्यकुमार ने यह भी बताया कि कैसे भारत ने संजू सैमसन को बतौर ओपनर रखने के बजाय अब गिल को उस स्लॉट के लिए चुना है। गिल के शामिल होने के बाद से, सैमसन या तो नंबर पांच पर बैटिंग कर रहे हैं या नंबर तीन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं।

कप्तान ने कहा, "संजू जब से सर्किट में आए, उन्होंने टॉप ऑर्डर में बैटिंग की। अब बात यह है कि ओपनर्स के अलावा, सभी को बहुत फ्लेक्सिबल होना होगा। जब उन्होंने इनिंग्स की शुरुआत की तो बहुत अच्छा किया, लेकिन शुभमन उनसे पहले श्रीलंका सीरीज में खेले थे और इसलिए वह उस जगह के हकदार थे।"

उन्होंने कहा, "लेकिन हमने संजू को काफी मौके दिए हैं। वह किसी भी नंबर पर बैटिंग करने के लिए तैयार हैं। यह देखकर अच्छा लगा। मैंने ओपनर्स के अलावा दूसरे बल्लेबाज से कहा है कि आपको बैटिंग करने के लिए फ्लेक्सिबल होना होगा। दोनों ही प्लान में हैं। उनके जैसे खिलाड़ियों का टीम में होना बहुत अच्छा है। एक ओपनिंग कर सकता है, दूसरा निचले ऑर्डर में बैटिंग कर सकता है। दोनों ही सभी रोल निभा सकते हैं। इसलिए वे हमारी टीम के लिए एक अच्छा एसेट हैं।"

