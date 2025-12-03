हर्षित राणा को आईसीसी ने लगाई फटकार, रांची वनडे से जुड़ा है मामला

नई दिल्ली, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। आईसीसी ने भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हर्षित राणा को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले गए पहले वनडे में कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने का दोषी पाते हुए फटकार लगाई है।

राणा को आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.5 का उल्लंघन करते हुए पाया गया। ये आर्टिकल अंतरराष्ट्रीय मैचों के दौरान किसी बल्लेबाज के आउट होने पर उसकी बेइज्जती करने वाली भाषा, हरकत या इशारे करने से जुड़ा है।

दक्षिण अफ्रीका की पारी के 22वें ओवर में हर्षित राणा ने डेवाल्ड ब्रेविस को आउट करने के बाद ड्रेसिंग रूम की ओर जाने का इशारा किया था। आईसीसी का मानना है कि राणा की इस प्रतिक्रिया से बल्लेबाज की तरफ से भी आक्रामक प्रतिक्रिया आती जिससे मामला बढ़ सकता था। राणा को एक डिमेरिट अंक दिया गया।

पिछले 24 महीनों में राणा की यह पहली गलती थी, और उन्होंने इसे मान लिया, और एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी के रिची रिचर्डसन द्वारा सुझाई गई सजा को मान लिया।

आईसीसी ने अपने एक बयान में कहा, "राणा ने गलती मान ली और एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी के रिची रिचर्डसन द्वारा सुझाई गई सजा को मान लिया। इसलिए किसी आधिकारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी।"

राणा पर आरोप ऑन-फील्ड अंपायर जयरामन मदनगोपाल और सैम नोगाज्स्की, थर्ड अंपायर रॉड टकर, और फोर्थ अंपायर रोहन पंडित ने लगाए थे। लेवल 1 के उल्लंघन में कम से कम ऑफिशियल फटकार, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना, और एक या दो डिमेरिट अंक मिलते हैं।

रांची में खेले गए पहले वनडे में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 349 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका 49.2 ओवर में 332 रन पर सिमट गई और 17 रन से मैच हार गई। राणा ने 10 ओवर में 65 रन देकर 3 विकेट लिए थे।

--आईएएनएस

पीएके