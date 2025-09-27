खेल

हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना, फरहान को आईसीसी लगाई ने फटकार : रिपोर्ट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 27, 2025, 05:14 AM

नई दिल्ली, 26 सितंबर (आईएएनएस)। आईसीसी ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया है। वहीं, सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को फटकार लगाई है। आईसीसी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर भारत के खिलाफ 21 सितंबर को हुए मैच के दौरान उनके हाव-भाव की वजह से लिया है।

21 सितंबर को भारत के खिलाफ हुए मैच में हारिस रऊफ ने विमान दुर्घटना के विवादास्पद राजनीतिक इशारे किए थे। वहीं, उसी मैच में अर्धशतक पूरा करने का जश्न फरहान ने अपने बल्ले से गोली चलाने के अंदाज में मनाया था।

एक रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों की गतिविधि को आचार संहिता के तहत लेवल 1 के अपराध का दोषी माना। हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। वहीं, साहिबजादा फरहान को फटकार लगाया गया है और ऐसा न करने का निर्देश दिया गया है। फरहान पर कोई आर्थिक जुर्माना नहीं लगाया गया है।

लेवल 1 के उल्लंघन पर आमतौर पर मैच फीस का 50 प्रतिशत तक जुर्माना और एक या दो डिमेरिट अंक मिलते हैं। इस मामले में, खिलाड़ियों को केवल आर्थिक दंड और चेतावनी दी गई, लेकिन उन्हें ऐसे उल्लंघन दोबारा न करने की स्पष्ट चेतावनी दी गई।

आईसीसी ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के खिलाफ भी एक्शन लिया है।

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मैच 14 सितंबर को खेला गया था। मैच में जीत के बाद पुरस्कार समारोह के दौरान सूर्यकुमार यादव ने कहा था, "ये सही मौका है, हम पहलगाम हमले के पीड़ितों के साथ खड़े हैं। हम इस जीत को अपने सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं, जिन्होंने बहादुरी दिखाई। हम उन्हें फील्ड पर मुस्काने का मौका देते रहेंगे।"

भारतीय कप्तान ने इस मैच में टॉस के समय पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था। वहीं, मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। प्रेस कॉफ्रेंस में जब सूर्यकुमार यादव से नो हैंडशेक से जुड़ा सवाल पूछा गया और इसे खेल भावना के विपरीत बताया गया तो उनका जवाब था- खेल भावना से बढ़कर भी बहुत कुछ होता है। वे पहलगाम आतंकी हमले के सभी पीड़ितों के साथ खड़े हैं और इसे ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लेने वाले सशस्त्र बलों को समर्पित करते हैं।

पीसीबी ने भारतीय कप्तान के व्यवहार की शिकायत आईसीसी से की थी। आईसीसी ने मामले की जांच में भारतीय कप्तान को दोषी माना है और उन पर भी मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया है। साथ ही राजनीतिक बयान न देने का निर्देश दिया गया है।

-आईएएनएस

पीएके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...