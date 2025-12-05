हार्मर, तैजुल और नवाज 'आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ' के लिए नामित

दुबई, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीकी स्पिनर साइमन हार्मर के साथ बांग्लादेश के तैजुल इस्लाम को नवंबर महीने के 'आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ' अवॉर्ड के लिए नामित किया गया है। इस लिस्ट में पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज भी हैं।

साइमन हार्मर ने नवंबर में भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कोलकाता टेस्ट में 8 विकेट लेने के बाद गुवाहाटी टेस्ट में 9 विकेट निकाले। साउथ अफ्रीका ने इस टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया था।

वहीं, बांग्लादेश के लेफ्ट आर्म स्पिनर तैजुल इस्लाम ने घरेलू हालात में मैच जिताने का अपना अंदाज जारी रखा, जिसमें बांग्लादेश ने आयरलैंड के खिलाफ दोनों टेस्ट जीते।

नवंबर में तैजुल ने आयरलैंड के विरुद्ध 2 टेस्ट मुकाबलों में कुल 13 विकेट निकाले। उन्होंने सिलहट में खेले गए पहले टेस्ट की दो पारियों में क्रमश: 78 रन देकर 2 विकेट और 84 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इसके बाद मीरपुर टेस्ट की दोनों पारियों में 4-4 विकेट अपने नाम किए।

इस बीच मोहम्मद नवाज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 3 विकेट लेने के बाद श्रीलंका और जिम्बाब्वे के विरुद्ध त्रिकोणीय सीरीज में बल्ले और गेंद, दोनों से अहम योगदान दिया।

मोहम्मद नवाज ने त्रिकोणीय सीरीज में 11 विकेट निकालने के अलावा 36*, 21*, 4 और 27 रन की पारियां खेलीं।

पाकिस्तान ने श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज अपने नाम की, जिसमें नवाज के ऑलराउंड प्रदर्शन का अहम योगदान था। श्रीलंका के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में 17 रन देकर 3 विकेट हासिल करते हुए टीम को जीत दिलाई। उन्हें इस शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' के साथ 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' के खिताब से नवाजा गया।

महिला खिलाड़ियों में भारत को वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाने वालीं शेफाली वर्मा को नवंबर महीने के लिए 'आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ' अवॉर्ड के लिए नामित किया गया है। उनके अलावा, यूएई की ईशा ओझा और थाईलैंड की थिपाचा पुथावोंग भी इस लिस्ट में शामिल हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी/डीएससी