हरभजन सिंह को उम्मीद, ऑस्ट्रेलिया में जमकर रन बनाएंगे रोहित-कोहली

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत के दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह का मानना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज में जमकर रन बनाएगी। ये सीरीज 19-25 अक्टूबर के बीच खेली जाएगी।

'रो-को' को इस वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। इस साल मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद से यह उनका 'ब्लू जर्सी' में पहला मैच होगा। टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में है।

हरभजन ने जियोहॉटस्टार के 'अमूल क्रिकेट लाइव' पर कहा, "कृपया विराट की फिटनेस के बारे में कोई सवाल न करें। फिटनेस के मामले में वह एक 'गुरु' हैं। हर कोई उन्हें फॉलो करता है। विराट कोहली की फिटनेस को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। वह फिट हैं, शायद अपने साथ खेलने वाले कई खिलाड़ियों से भी ज्यादा फिट हैं। आज के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वह यकीनन सबसे फिट खिलाड़ी हैं। अब मैं बस विराट को फिर से मैदान पर देखने के लिए उत्सुक हूं।"

भज्जी ने कहा, "फैंस ने उन्हें क्रिकेट मैदान पर मिस किया है। व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें कुछ और समय तक वनडे फॉर्मेट में खेलते देखना पसंद करूंगा, क्योंकि उनमें अभी भी बहुत क्रिकेट बाकी है। जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, मुझे सचमुच लगा कि उनमें अभी चार-पांच साल बाकी हैं, न सिर्फ खेलने के लिए, बल्कि दबदबा बनाने के लिए भी, क्योंकि वह इसी तरह के बल्लेबाज हैं। वह अब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, जो बल्लेबाजी के लिए उनका पसंदीदा स्थान है। मुझे यकीन है कि वह वहां एक बार फिर अपना दमखम दिखाएंगे।

उन्होंने कहा, "हमने उन्हें पहले भी इन परिस्थितियों में ढेरों रन बनाते देखा है। मुझे विश्वास है कि वह फिर से ऐसा करेंगे। रोहित के लिए भी यही बात लागू होती है। मैं इन दोनों दिग्गजों को भारत के लिए जमकर रन बनाते और टीम को मैच जिताते देखने के लिए उत्सुक हूं।"

हरभजन सिंह को उम्मीद है कि कोहली ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध वनडे सीरीज में दो शतक लगाएंगे, क्योंकि उन्हें ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजी करना पसंद है।

उन्होंने कहा, "कुछ खिलाड़ी मुश्किल समय में ही बेहतर प्रदर्शन करते हैं। विराट कोहली ऐसे ही खिलाड़ियों में से एक हैं। वह बड़े मौकों पर कमाल दिखाते हैं। यही बात उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। वह उन बड़े मौकों, उन दबाव भरे मैचों का इंतजार करते हैं। मैं उन्हें (कोहली) सीरीज के उन तीन वनडे मैचों में बल्लेबाजी करते देखने के लिए उत्सुक हूं। उम्मीद करता हूं कि उन मुकाबलों में वह भारत के लिए कम से कम दो शतक जड़ेंगे।"

--आईएएनएस

आरएसजी