हर देश की संस्कृति का सम्मान करते हैं राहुल गांधी : कांग्रेस नेता पप्पू यादव

नई दिल्ली, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। अर्जेंटीना के स्टार प्लेयर एवं दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी भारत दौरे पर हैं। तीन दिवसीय दौरे के पहले दिन शनिवार को सुबह मेसी पश्चिम बंगाल में रहे और शाम को तेलंगाना में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ एक फ्रेंडली मैच भी खेला। मेसी ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने बताया कि राहुल गांधी हर देश की संस्कृति का सम्मान करते हैं।

कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "यह हमारी खूबसूरती है कि दुनिया में हर देश की खूबसूरती, उसकी संस्कृति और उसकी प्रतिभा का हम सम्मान करते हैं। अतिथि के सत्कार के मामले में बंगाल सर्वश्रेष्ठ है। जैसे बिहार में मैथिली और भोजपुरी का संस्कार सर्वश्रेष्ठ है, उसी तरह बंगाल और साउथ भी इस मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं। राहुल गांधी हमेशा हर देश की संस्कृति का सम्मान करते हैं।"

पश्चिम बंगाल में मेसी ने अपनी 70 फुट की प्रतिमा का वर्चुअली अनावरण किया। यह प्रतिमा कोलकाता के बिग बेन और डिएगो माराडोना की प्रतिमा के पास स्थित है। हालांकि, कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम में मेसी की कुछ ही देर उपस्थिति के बाद काफी विवाद हुआ था। फैंस ने उन्हें देखने के लिए मोटी रकम खर्च करते हुए टिकटें खरीदी थीं, लेकिन जब फैंस को अपने पसंदीदा खिलाड़ी की एक झलक तक नहीं नसीब हुई, तो उन्होंने स्टेडियम में तोड़फोड़ की।

इसके बाद मेसी हैदराबाद के उप्पल स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान वह मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से भी मिले।

मेसी को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बच्चों के साथ बॉल किक करते हुए देखा गया। उप्पल स्टेडियम में अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी एक वीआईपी बॉक्स के अंदर मौजूद रहे और उन्हें कैमरे की ओर हाथ हिलाते हुए दिखाया गया। इस दौरान स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन और प्रसारण दृश्य में उनकी झलक दिखाई गई।

रविवार को मेसी मुंबई में होंगे और कई हाई-प्रोफाइल शो में हिस्सा लेंगे। उनके कार्यक्रमों में पैडल कप के लिए सीसीआई में एक सेशन, एक सेलिब्रिटी मैच और वानखेड़े स्टेडियम में एक बड़ा इवेंट शामिल है। रात में एक चैरिटी फैशन शो होगा। रात्रि में सुआरेज और डी पॉल की स्पैनिश म्यूजिक परफॉर्मेंस भी होगी।

--आईएएनएस

एससीएच/एएस