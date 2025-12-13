हैप्पी बर्थडे युवी : बीसीसीआई ने दी भारतीय क्रिकेट के धुरंधर युवराज सिंह को जन्मदिन की बधाई

नई दिल्ली, 12 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने टीम इंडिया के पूर्व बाएं हाथ के धुरंधर बल्लेबाज युवराज सिंह को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। युवराज सिंह 12 दिसंबर, 2025 को अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं। बीसीसीआई ने 2011 वर्ल्ड कप की नीली जर्सी पहने उनकी एक फोटो के साथ पोस्ट शेयर किया।

पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, "402 इंटरनेशनल मैच, 11,778 रन, 148 विकेट और दो वर्ल्ड कप टाइटल - हैप्पी बर्थडे, युवी!"

युवराज सिंह बाएं हाथ के स्टाइलिश मध्यक्रम बल्लेबाज के अलावा बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर भी रहे हैं। अपनी जीवटता, प्रतिभा, खेल के प्रति जुनून और प्रतिबद्धता के चलते वे आधुनिक पीढ़ी के लिए जीती-जागती प्रेरणा हैं।

युवराज के जन्मदिन पर इंडियन प्रीमियर लीग की लोकप्रिय फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने युवी को हर मायने में एक चैंपियन बताया है। पोस्ट में लिखा है कि युवराज ने न सिर्फ फैंस को क्रिकेट के खेल का भरपूर लुत्फ दिया, बल्कि वे मैदान पर एक योद्धा से कम नहीं थे और अपने समय में एक शानदार मैच विनर थे।

युवराज ने आईपीएल में आरसीबी के अलावा, किंग्स इलेवन पंजाब, सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स (तब दिल्ली डेयरडेविल्स), मुंबई इंडियंस जैसी लोकप्रिय फ्रेंचाइजी में भी खेला।

युवराज सिंह ने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में लगातार छह छक्के मारकर दुनिया को चौंका दिया था। इसके बाद, चार साल बाद, 2011 वनडे वर्ल्ड कप में, कैंसर से लड़ते हुए ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया जिससे उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का अवार्ड मिला।

उस वर्ल्ड कप ट्रॉफी को भारत लाने में उनका योगदान कभी न मिटने वाला है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को हराकर मैदान पर वापसी करना, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना योगदान देना – यह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है।

आज लाखों फैंस 'एक्स' पर 'युवी', 'युवराज', 'हैप्पी बर्थडे युवी' जैसे हैशटैग के साथ ट्रेंड कर रहे हैं।

युवराज ने 304 वनडे मैचों में 8701 रन बनाए, जबकि 111 विकेट उनके नाम रहे। उन्होंने 58 टी20 मैचों में भी देश का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि यह टेस्ट क्रिकेट था, जिसमें अधिक से अधिक मैच खेलने की युवराज की ख्वाहिश अधूरी रह गई। उन्होंने 40 टेस्ट मैचों में खेलते हुए करीब 34 की औसत के साथ 1900 रन बनाए हैं।

--आईएएनएस

एएस/