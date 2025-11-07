हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस : पाकिस्तान के खिलाफ उथप्पा-चिपली की शानदार पारी, डकवर्थ लुईस नियम के तहत भारत की जीत

नई दिल्ली, 7 नवंबर (आईएएनएस)। भारत ने हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस में पाकिस्तान को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 2 रन से शिकस्त देकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है।

मोंग कोक स्थित मिशन रोड ग्राउंड में खेले गए इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया।

भारत को रॉबिन उथप्पा और भरत चिपली की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों खिलाड़ियों के बीच 2.3 ओवरों में 42 रन की साझेदारी हुई।

उथप्पा 11 गेंदों में 3 छक्कों और 2 चौकों के साथ 28 रन बनाकर आउट हुए। स्टुअर्ट बिन्नी (4) तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन इसी ओवर में टीम ने उनका विकेट भी गंवा दिया।

टीम 46 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से चिपली ने दिनेश कार्तिक के साथ तीसरे विकेट के लिए 27 रन जोड़ते हुए टीम को मजबूत स्थिति तक पहुंचाया।

भरत चिपली 13 गेंदों में 2 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 24 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान कार्तिक ने 6 गेंदों में 17 रन की नाबाद पारी खेली।

विपक्षी टीम की ओर से मोहम्मद शहजाद ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि अब्दुल समद को 1 सफलता हाथ लगी।

इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम ने 24 के स्कोर पर माज सदाकत (7) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद ख्वाजा नफे ने अब्दुल समद के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया।

पाकिस्तानी टीम 3 ओवरों में 1 विकेट खोकर 41 रन बना चुकी थी। ख्वाजा 18, जबकि अब्दुल 16 रन बनाकर नाबाद थे। इसी बीच बारिश ने मैच में दखल दिया और भारत को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर विजेता घोषित कर दिया गया।

ग्रुप-सी में पाकिस्तानी टीम 2 में से 1 मैच जीतकर शीर्ष पर मौजूद है। इस टीम ने कुवैत के खिलाफ अपने पहले मैच में 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। वहीं, भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला जीतकर दूसरे पायदान पर मौजूद है। कुवैत की टीम पहला मुकाबला गंवाने के बाद तीसरे स्थान पर है। भारतीय टीम 8 नवंबर को अपने अगले मैच में कुवैत से भिड़ेगी।

--आईएएनएस

आरएसजी