'हमारा लड़का है, ख्याल रखना', रवींद्र जडेजा ने प्रधानमंत्री मोदी से पहली मुलाकात को यूं किया याद

नई दिल्ली, 16 सितंबर (आईएएनएस)। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अपना 75वां जन्मदिन मनाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री से अपनी पहली मुलाकात को याद किया है।

रवींद्र जडेजा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से उनकी पहली मुलाकात 2010 में हुई थी, तब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे।

जडेजा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करने के साथ साथ एक पोस्ट भी लिखा है। शेयर वीडियो में वह कहते हैं कि मैं पीएम मोदी पहली बार 2010 में मिला था, तब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अहमदाबाद में हमारा दक्षिण अफ्रीका के साथ मैच था और मैच शुरू होने से ठीक पहले टीमें परिचय के लिए मैदान पर कतार में खड़ी थीं। उस समय के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से उन्होंने कहा था कि ये हमारे राज्य से हैं, इनका विशेष ध्यान रखें।

जडेजा ने लिखा, "नरेंद्र मोदी आए और सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया। यह पहली बार था, जब मैं उनसे मिला। उस समय हमारे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मेरा उनसे परिचय कराया। मोदी मुस्कुराए और धोनी से कहा, 'इसका ख्याल रखना, यह हमारा लड़का है।"

जडेजा ने लिखा, "उनकी जगह पर बैठे किसी व्यक्ति से, खासकर मेरी टीम के सामने, यह साधारण सी बात सुनकर मुझे बहुत गर्व और खुशी हुई। यह उनकी गर्मजोशी और हर किसी के प्रति उनके सच्चे व्यक्तिगत स्नेह को दर्शाता है। मैं इस पल को कभी नहीं भूल सकता।"

रवींद्र जडेजा ने बतौर भारतीय क्रिकेटर एक लंबा समय गुजारा है। आज की तारीख में न सिर्फ भारत बल्कि वह दुनिया के प्रमुख ऑलराउंडर्स में से एक हैं। वह 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी, 2024 में टी20 विश्व कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। टी20 फॉर्मेट से वह संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वनडे और टेस्ट क्रिकेट में अभी सक्रिय हैं।

--आईएएनएस

