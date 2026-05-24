हमारे लिए यह सीजन मुश्किल रहा, अगले साल मजबूती से वापसी करेंगे: ऋषभ पंत

लखनऊ, 24 मई (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 का अंत लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने हार के साथ किया। टूर्नामेंट के 68वें मुकाबले में एलएसजी को पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के खिलाफ 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत ने माना कि यह सीजन टीम के लिए काफी मुश्किल रहा।

पीबीकेएस के खिलाफ मिली हार के बाद कप्तान पंत ने कहा, "यह एक मुश्किल मैच रहा। फिर भी, कुछ भी हो हिम्मत रखनी होगी। अपना सिर ऊंचा रखना होगा। अच्छा हो या बुरा, बहुत कुछ सीखने को मिला है। जाहिर तौर पर, बतौर टीम यह हमारे लिए एक मुश्किल सीजन था। आप हमेशा 5-10 रन ज्यादा बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि स्कोरबोर्ड पर अच्छा टोटल था। हालांकि, यह और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इकाना स्टेडियम में दूसरी पारी में बल्लेबाजी बेहतर हो जाती है। इसी वजह से हर कोई पहले फील्डिंग करना चाहता है।"

पंत ने आगे कहा, "एक टीम के तौर पर सकारात्मक बातें देखना चाहते हैं। जोश इंग्लिस ने शानदार पारी खेली। मिचेल मार्श यहां नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरे सीजन बेहतरीन प्रदर्शन किया। गेंदबाजी में प्रिंस का सीजन बहुत बढ़िया रहा है। पिछले कुछ मैच भले ही उनके लिए अच्छे नहीं रहे, लेकिन ओवरऑल सीजन में उन्होंने दमदार प्रदर्शन किया। उन्हें भारतीय टीम से बुलावा भी आ गया है। मोहसिन चोट से वापस आए हैं। जाहिर तौर पर काफी साकारात्मक बातें रहीं। खासकर शमी ने जिस तरह से तेज गेंदबाजी यूनिट को एक साथ रखा है, वह देखना बहुत अच्छा रहा है। यह एक लंबा सीजन रहा है, लेकिन साथ ही हम अपना सिर ऊंचा रखना चाहते हैं और हम वादा करते हैं कि अगले साल कुछ भी हो, हम और मजबूती से वापस आएंगे।"

लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2026 में खेले 14 मुकाबलों में से सिर्फ 4 में जीत दर्ज कर सकी और टीम को 10 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। ऋषभ पंत की कप्तानी में लगातार दूसरे सीजन टीम प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही। एलएसजी ने अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर रहते हुए टूर्नामेंट का अंत किया।

--आईएएनएस

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