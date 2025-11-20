खेल

हमारी खुशकिस्मती है कि रोहित और विराट इस मैच का हिस्सा हैं: जेएससीए अध्यक्ष

Nov 20, 2025, 04:41 PM

रांची, 20 नवंबर (आईएएनएस)। दक्षिण अफ्रीका को भारत के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के बाद 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रांची में 30 नवंबर को खेला जाएगा। इस मैच की तैयारी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जोर-शोर से कर रही है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय नाथ शाह देव ने कहा कि झारखंड के फैंस मैच को लेकर बेहद उत्साहित हैं।

आईएएनएस से बात करते हुए अजय नाथ शाह देव ने कहा, "झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों के बीच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले मैच को लेकर रोमांच है। फैंस के लिए क्रिकेट से बड़ा कुछ भी नहीं है। हमारी खुशकिस्मती है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली भी इस मैच का हिस्सा हैं। हम इस मैच के सफल आयोजन को लेकर कड़ी मेहनत कर रहे हैं।"

रांची पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी का गृह नगर है। ऐसे में वह मैच के दौरान स्टेडियम में रहेंगे या नहीं, इस पर अजय नाथ शाह देव ने कहा कि धोनी भी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का हिस्सा हैं। वह भी हमारी तरह इस मैच के लिए होस्ट की भूमिका में रहेंगे। अगर वह मैच के दिन रांची में रहेंगे, तो निश्चित रूप से मैच देखने आएंगे।

भारतीय क्रिकेट टीम 2013 से 2022 के बीच रांची में 10 वनडे खेल चुकी है जिसमें 6 मैचों में उसे जीत मिली है। पूर्व में टीम इंडिया रांची में दक्षिण अफ्रीका को हरा चुकी है।

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे पर है। पहला टेस्ट कोलकाता में खेला गया था जिसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था। दूसरा टेस्ट 22 नवंबर को गुवाहाटी में खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज के बाद वनडे सीरीज खेली जाएगी। पहला वनडे 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा। दूसरा वनडे 2 दिसंबर को रायपुर में और तीसरा वनडे 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा।

--आईएएनएस

