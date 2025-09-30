खेल

हमारे खिलाड़ियों में देशभक्ति की भावना, वो पैसों के लिए नहीं खेल रहे : मंत्री सूर्यवंशी सूरज

Sep 30, 2025, 03:47 AM

भुवनेश्वर, 29 सितंबर (आईएएनएस)। ओडिशा के खेल मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने 'एशिया कप 2025' में भारत की जीत पर खुशी जताई है। इसके साथ ही उन्होंने सूर्यकुमार यादव के फैसले को सराहा, जिन्होंने टूर्नामेंट की मैच फीस भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को दान करने का ऐलान किया है।

खेल मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने आईएएनएस से कहा, "हमने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैच खेले। इन सभी मुकाबलों में ख्याल रखा गया कि भारत के आम नागरिकों की भावनाएं आहत न हों। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी सैलरी भारतीय सेना और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों को दान की है। यह बताता है कि खिलाड़ी सिर्फ पैसों के लिए ही नहीं खेल रहे। वह देशभक्ति की भावना के साथ खेल रहे हैं। यह युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करेगा।"

उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा, "भारत ने एशिया कप के फाइनल में शानदार जीत हासिल की है। मैं इस जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई देता हूं। यह भारत की युवा टीम है। ये खिलाड़ी बेहद अनुशासित हैं।"

सूर्यवंशी सूरज ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जीत पर खुशी जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' का भी जिक्र किया। पीएम मोदी से लेकर आम नागरिक तक भारत के प्रदर्शन से खुश हैं। हमें टीम इंडिया पर नाज है।"

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को खेले गए एशिया कप के खिताबी मुकाबले में 5 विकेट से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम 19.1 ओवरों में 146 रन पर सिमट गई। साहिबजादा फरहान ने सर्वाधिक 57 रन बनाए, जबकि फखर जमां ने 46 रन की पारी खेली।

इसके जवाब में भारत ने 19.4 ओवरों में जीत हासिल कर ली। टीम इंडिया की ओर से तिलक वर्मा ने 53 गेंदों में 4 छक्कों और 3 चौकों के साथ नाबाद 69 रन बनाए। उनके अलावा शिवम दुबे ने 33, जबकि संजू सैमसन ने 24 रन टीम के खाते में जोड़े।

