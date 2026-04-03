हमारे खिलाड़ी युवा हैं, हम उन्हें पूरी आजादी देना चाहते हैं: ऋतुराज गायकवाड़

चेन्नई, 3 अप्रैल (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 का 7वां मुकाबला चेन्नई के एम. ए. चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) और पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के बीच खेला जाना है। मैच से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टीम के युवा खिलाड़ियों पर अपना भरोसा जताया।

गायकवाड़ ने कहा, "अभी हमारी टीम बहुत युवा है। उत्साह तो है, लेकिन साथ ही, अनुभवी खिलाड़ियों और कम अनुभवी खिलाड़ियों में बहुत अंतर है। इसलिए, आपको उन्हें गलतियां करने देना होगा। आपको उन्हें खुद को अभिव्यक्त करने देना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अच्छी मनोदशा में रहें।"

उन्होंने कहा, "खिलाड़ियों पर अच्छे प्रदर्शन का दबाव होता है। इससे निपटने और प्रदर्शन करने की स्थिति में आने में कभी-कभी समय लगता है।"

गायकवाड़ ने कहा, "आप अपना अनुभव उनके साथ शेयर करने की कोशिश करें। इससे उन्हें सावधान नहीं होना चाहिए। इससे उन्हें नकारात्मक सोच में नहीं जाना चाहिए। सीएसके जैसी फ्रेंचाइजी के लिए डेब्यू करना उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहली बात यह है कि इसका आनंद लें, इसे अपनाएं और अपना बेस्ट दें, चाहे कुछ भी हो। अगर ऐसा होता है, तो अच्छा है। अगर ऐसा नहीं भी होता है, तो भी यह उनके लिए एक लंबा सफर है। वे अभी भी अपने करियर की शुरुआत में हैं। यह बस अपनी ताकत का प्रबंधन करने और उन्हें निडर बनाने और इसके बारे में कोई शक न रखने के बारे में है।"

सीएसके कप्तान ने कहा कि सबसे जरूरी बात यह है कि उन गलतियों को होने दिया जाए और खिलाड़ियों पर दबाव न डाला जाए।

सीएसके पुननिर्माण की प्रकिया से गुजर रही है। मौजूदा टीम उस टीम से बेहद अलग है जो अनुभवी खिलाड़ियों को प्राथमिकता देती थी। फ्रेंचाइजी धीरे-धीरे अपने पुराने खिलाड़ियों से आगे बढ़ गई है, और अब युवाओं में निवेश कर रही है।

डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल और आयुष म्हात्रे जैसे खिलाड़ियों के साथ ही संजू सैमसन का आना टीम के पुननिर्माण का संकेत है।

आईपीएल 2026 के पहले मैच में एसएस धोनी के बिना उतरी सीएसके गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के खिलाफ धराशाई हो गई थी। पंजाब के खिलाफ शुक्रवार को होने वाले मैच में गायकवाड़ की कप्तानी वाली सीएसके अपने घरेलू मैदान पर पहली जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत लगाएगी।

--आईएएनएस

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