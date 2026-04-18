हमारा एकमात्र लक्ष्य आईपीएल खिताब जीतना है: श्रेयस अय्यर

नई दिल्ली, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। श्रेयस अय्यर आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के कप्तान नियुक्त किए गए थे। इसके बाद से पंजाब किंग्स पूरी तरह बदली हुई नजर आती है। पिछले सीजन का फाइनल खेलने वाली पंजाब आईपीएल 2026 में भी प्रचंड फॉर्म में चल रही है और अब तक अपराजेय है। श्रेयस अय्यर ने कहा है कि पंजाब किंग्स का एकमात्र लक्ष्य खिताब जीतना है।

जियोस्टार के 'बिलीव' पर बात करते हुए, अय्यर ने 'सरपंच' उपनाम पाने, जीटी के खिलाफ शतक से चूकने, और केकेआर के खिलाफ 111 रन का बचाव करने पर अपने विचार साझा किए।

सरपंच उपनाम मिलने की कहानी पर उन्होंने कहा, "मुझे यह बहुत पसंद है। पंजाब किंग्स के साथ अपने सफर की शुरुआत में मुझे नहीं पता था कि 'सरपंच' टैग कैसे आया और इसका क्या मतलब है। लेकिन बाद में, जब मैंने अपने कुछ साथी खिलाड़ियों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि इसका मतलब परिवार, ग्रुप या जिले का मुखिया होता है। इससे मुझे स्पष्टता मिली और वहीं से मेरा सफर शुरू हुआ।"

आईपीएल 2026 में अपने लक्ष्य पर अय्यर ने कहा, "हमारा मिशन ट्रॉफी उठाना है। मुझे हमेशा लगता है कि आप जितना ज्यादा वर्तमान में रहेंगे, उतना ही आप उस पल अपने हाथ में जो है, उस पर नियंत्रण रख पाएंगे, और आपको बस पूरी रफ्तार से आगे बढ़ना है। आपको बहुत आगे के बारे में सोचने या पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मैं यही बात अपने साथी खिलाड़ियों से भी दोहराता हूं कि जब हम मैदान पर होते हैं, तो हम अपने लिए खेल रहे होते हैं, विपक्षी के खिलाफ नहीं। हम बस हर दिन सुधार करना चाहते हैं और यह पक्का करना चाहते हैं कि हम अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करें।"

जीटी के खिलाफ पंजाब किंग्स के लिए अपने डेब्यू गेम में सेंचुरी से चूकने पर उन्होंने कहा, "ईमानदारी से कहूं तो, उस समय, मैंने शशांक से कहा कि ज्यादा मत सोचो क्योंकि 10 गेंद बची थी। मुझे लगा कि मैं उन 10 में से कम से कम एक बॉल तो खेल ही लूंगा। तो, मैंने उससे कहा, ‘तुम आजादी से खेल सकते हो, ज्यादा मत सोचो।’ आखिरी ओवर में भी, मैंने उसे यह भरोसा दिलाया कि इसे स्वीकार करना ठीक है और शतक की चिंता मत करो। मुझे लगा कि मैं किसी तरह कम से कम एक गेंद तो खेल ही लूंगा। लेकिन फिर उसने पूरा ओवर खेला, और मैं खुश था कि हमने 240 रन बनाए। सीजन के पहले मैच में वह स्कोर बनाना ही रिदम सेट करता है।"

विजयकुमार वैशाक को एक इम्पैक्ट खिलाड़ी के तौर पर लाने की अर्शदीप सिंह की सलाह पर अय्यर ने कहा, "जब आप ग्राउंड पर होते हैं, तो हर कोई गेम में शामिल होता है, और उस सिचुएशन में हर किसी के इनपुट मायने रखते हैं। जब गेंदबाज आकर कहते हैं कि वे एक खास योजना को लागू कर सकते हैं, तो उनका समर्थन करना जरूरी है क्योंकि उनकी सोच भी मजबूत हो सकती है। ऐसे हालात भी होते हैं जब उनके पास आइडिया नहीं होते और वे पूछते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, और तब मैं आगे आता हूं और इनपुट देता हूं। यह साथ-साथ चलता है, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा शर्तें तय करता हूं। टीम मीटिंग में भी, खिलाड़ी मजबूत आइडिया के साथ आते हैं, और आपको उनकी बातों को अहमियत देनी होती है। हमने रदरफोर्ड को वाइड यॉर्कर फेंकने पर बात की थी क्योंकि हम जहां भी पिच करते थे, वह पागल हो रहा था। प्लान काम कर गया, और वैशाक उस मैच में हीरो बन गया।"

आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 111 रन डिफेंड करने पर अय्यर ने कहा, "जैसे ही हमें दो विकेट मिले, उन्होंने एक मजबूत साझेदारी कर ली। मैं चाहता था कि वे थोड़ा दबाव महसूस करें। मैंने उन्हें ऐसा महसूस कराने की कोशिश की कि हम उनके ठीक सामने हैं। आइडिया यह था कि उन्हें कुछ अतिरिक्त करने या ऐसा शॉट खेलने के लिए पुश किया जाए जो जरूरी नहीं था, और यह अच्छा काम किया। जब कोई नया बल्लेबाज आया तो मैंने फील्ड को और आक्रामक बना दिया, और उन्होंने शॉट में सुधार कर खेलने की कोशिश की, जैसे रमनदीप ने पहले स्वीप खेला था। श्रेय गेंदबाजों को भी जाता है, वे अपनी लाइन और लेंथ के साथ बहुत सटीक थे और उनका माइंडसेट आक्रामक था। मैं उन्हें हर गेम में कहता रहता हूं कि जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती या आखिरी रन नहीं बन जाता, तब तक सब खत्म नहीं होता। आप कभी हार नहीं मानते, आप आखिर तक लड़ते हैं। हमने कई ऐसे मैच देखे हैं जहां लगातार विकेट गिरने से विपक्षी टीम पर दबाव बनता है।"

बता दें कि उस मैच में 112 के लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर ने 2 विकेट पर 62 रन बना लिए थे। इसके बावजूद, 112 का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। केकेआर 15.1 ओवर में 95 पर सिमट गई थी।

आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स 5 मैचों में 4 जीत के साथ 9 अंक लेकर अंकतालिका में पहले स्थान पर है।

--आईएएनएस

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