'हमने पूरे दिल से खेला,' वर्ल्ड कप खिताब जीतने के बाद ईशान-अभिषेक ने टीम के हौसले को सराहा

नई दिल्ली, 9 मार्च (आईएएनएस)। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की ऐतिहासिक जीत पर टीम के हौसले और एकता को याद किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से शेयर किए गए एक वीडियो में दोनों खिलाड़ियों ने भारत के खिताब जीतने के अभियान से जुड़ी भावनाओं और उस पल तक पहुंचने के सफर के बारे में खुलकर बात की।

किशन ने जीत के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि भारत की जीत से पहले मेजबान देश ने कभी यह टूर्नामेंट नहीं जीता था।

किशन ने बीसीसीआईटीवी की ओर से जारी वीडियो में कहा, "मेजबान देश कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया। हम यहां हैं। हमने पूरे दिल से खेला। हमने पूरे टूर्नामेंट में मेहनत की। हम बहुत अच्छे मूड में थे। हमने एक-दूसरे का साथ दिया। हमने बहुत अच्छा खेला, इसका श्रेय सभी को जाता है। सपोर्ट स्टाफ और हमारे साथ मौजूद सभी लोगों को भी इसका श्रेय जाता है। हम यहां ट्रॉफी उठा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम इसे फिर से करेंगे।"

अभिषेक शर्मा ने वर्ल्ड कप जीतने को अपने अब तक के करियर का सबसे अच्छा पल बताते हुए कहा, "यह सबसे अच्छे पलों में से एक है। यह सबसे अच्छा पल है।"

किशन ने अपने साथी खिलाड़ी की तारीफ करते हुए कहा, "इस चैंपियन को देखो। आप रन नहीं बनाते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे मूड में रहो। सबसे पहले, जब वह रन नहीं बना रहे थे, तब भी वह हमेशा एक-दूसरे की मदद के लिए मौजूद थे।"

टूर्नामेंट में पहले अपनी मुश्किलों के बारे में बताते हुए, अभिषेक ने टीम के माहौल और सपोर्ट स्टाफ को आत्मविश्वासी बने रहने में मदद करने का श्रेय देते हुए कहा, "अगर आपने मुझसे कहा होता कि हम कप जीत रहे हैं और आखिरी विकेट भी ले रहे हैं, तो मैं उन दिनों में बहुत परेशान होता क्योंकि यह मेरे लिए आसान नहीं था। मुझे लगता है कि टीम, कोच, हर कोई, जिस तरह से वे मेरे साथ बर्ताव कर रहे थे, जिस तरह से वे पूरे समय मेरी मदद कर रहे थे, मुझे एक भी दिन अकेला महसूस नहीं हुआ। क्योंकि आप टीम में ऐसा कभी महसूस नहीं करते। जब आप अच्छा स्कोर नहीं कर रहे होते, तो आप पूरे साल अच्छा कर रहे होते हैं और फिर अचानक…मुझे टीम पर बहुत गर्व होता है।"

--आईएएनएस

