हमने बोली वापस नहीं ली, हमें राजस्थान रॉयल्स की बिक्री प्रक्रिया से बाहर किया गया: कल सोमानी ग्रुप

नई दिल्ली, 5 मई (आईएएनएस)। मित्तल परिवार और अदार पूनावाला के आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स (आरआर) खरीदने के कुछ दिनों बाद, अमेरिका की कल सोमानी ग्रुप ने कहा है कि उन्होंने राजस्थान रॉयल्स पर लगाई अपनी बोली वापस नहीं ली। उन्हें बिक्री प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया।

मार्च में, कल सोमानी कथित तौर पर राजस्थान रॉयल्स में रिकॉर्ड 1.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर में प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए सहमत हुए थे। यह डील आईपीएल 2026 के बाद पूरी होने की उम्मीद थी। लेकिन, रविवार को, लक्ष्मी एन. मित्तल और आदित्य मित्तल ने घोषणा की कि मनोज बडाले और उनके ग्रुप से अदार पूनावाला के साथ साझेदारी में राजस्थान रॉयल्स को खरीदने के लिए एक पक्का समझौता कर लिया गया है।

कंसोर्टियम के चार निवेशकों—कल सोमानी, रॉब और जॉर्डन वॉल्टन, और माइकल हैम्प—ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा, "हम राजस्थान रॉयल्स के स्वामित्व का हिस्सा न बन पाने से बहुत निराश हैं। हम पिछले छह महीने की लंबी प्रक्रिया के दौरान शुरू से आखिर तक लीड बिड थे।"

बयान में आगे लिखा है, "हमारे कंसोर्टियम ने एनएफएल, एमएलबी, ईपीएल, ला लीगा, और टीजीएल में स्वामित्व अनुभव वाले निवेशकों का एक जाना-माना ग्रुप बनाने के लिए बहुत मेहनत की। ग्रुप में पेशेवर खेल के शीर्ष स्तर के कुछ चुने हुए वैश्विक सुपरस्टार शामिल थे। हम सभी आईपीएल को नई अंतरराष्ट्रीय ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करने के मौके से प्रेरित थे। पूरी प्रक्रिया के दौरान, हम हर स्टेज पर सबसे मजबूत ग्रुप थे, और खेल निवेश के कुछ सबसे जाने-माने निवेशकों के साथ मुकाबला कर रहे थे।"

रिपोर्ट्स में बताया गया कि सोमानी के नेतृत्व वाला कंसोर्टियम, जिसने पहले आरआर को खरीदने के लिए सफल बिड लगाई थी, उसे खरीदारी पूरी करने के लिए फंडिंग की दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उनकी डील फेल हो गई।

इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए कंसोर्टियम ने कहा, "प्रेस में चलाई गई कहानियों के उलट, हमारे ग्रुप को हमेशा पूरी फंडिंग मिली थी और मिली है। हम पक्के तौर पर डील को पूरा करने के लिए तैयार थे, और हमने अपनी बिड कभी वापस नहीं ली। हमने डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लिया था, और हमें बताया गया था कि शनिवार को फ्रेंचाइजी की बोर्ड मीटिंग हमारे कंसोर्टियम को मंजूरी देने के लिए हुई थी। आखिर में, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने इस प्रक्रिया को ईमानदारी, सच्चाई, पेशेवर तरीके, और अच्छी नीयत के सबसे ऊंचे मानक के साथ किया, लेकिन बदकिस्मती से, यह काफी नहीं था।"

कंसोर्टियम ने कहा, "हमें नहीं लगता कि आखिर में नतीजे में बराबरी का मौका मिला, और हमारी बिड की ताकत और डील को पूरा करने की तैयारी को आखिरी फैसले के साथ मिलाना मुश्किल है। हालांकि हम प्रतियोगी नतीजों का सम्मान करते हैं, लेकिन हम यह भी मानते हैं कि इतनी जरूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता, निरंतरता, सच्चाई और अच्छी नीयत से की जानी चाहिए।"

बयान के आखिर में कहा गया, "हालांकि यह नतीजा हैरान करने वाला और निराशाजनक दोनों है, लेकिन हम इस अनुभव को एक बड़ी यात्रा का हिस्सा मानते हैं। हमें उन साझीदारों पर गर्व है जिनके साथ हम काम करते हैं। खेल के वैश्विक विकास में हमारा विश्वास पहले की तरह ही मजबूत है। हम उस ऊर्जा को भविष्य के मौकों में लगाने के लिए तैयार हैं, जहां हम अपनी पूंजी, विशेषज्ञता और लंबे समय की प्रतिबद्धता लगा सकें।"

बता दें कि 1.65 बिलीयन डॉलर में हुए नए समझौते के मुताबिक मित्तल परिवार के पास राजस्थान रॉयल्स (आरआर) का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा होगा। अदार पूनावाला के पास लगभग 18 प्रतिशत और बाकी का 7 प्रतिशत हिस्सा मनोज बडाले सहित मंजूर मौजूदा निवेशकों के पास होगा।

--आईएएनएस

पीएके