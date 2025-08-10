हिम्मत सिंह: डीपीएल खिताब जीतने वाले कप्तान, जिन्होंने घरेलू सर्किट में दिखाया जलवा

नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। हिम्मत सिंह दिल्ली के प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं, जो अपने आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर अपनी पहचान बनाई। हिम्मत बैटिंग लाइनअप में स्थिरता लाते हैं और जरूरत पड़ने पर तेज रन भी बनाते हैं।

8 नवंबर 1996 को दिल्ली में जन्मे हिम्मत सिंह ने घरेलू सर्किट में अपना जलवा दिखाया है, जिन्हें लंबे फॉर्मेट का खिलाड़ी माना जाता है।

साल 2017 में हिम्मत सिंह ने रेलवे के खिलाफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने महत्वपूर्ण पारियों के साथ अपनी क्षमता दिखाते हुए टीम में खास जगह बनाई।

दिसंबर 2023 में हिम्मत सिंह ने विजय हजारे ट्रॉफी में नाबाद शतक जड़ते हुए दिल्ली को 69 रन से जीत दिलाई। हिम्मत ने चंडीगढ़ के खिलाफ 100 गेंदों में 132 रन बनाए, जिसमें छह छक्के और 10 चौके शामिल थे। उनकी इस पारी की बदौलत दिल्ली ने 279/4 का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में चंडीगढ़ की टीम 210 रन पर सिमट गई।

हिम्मत सिंह अपने करियर में 33 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 36.97 की औसत के साथ 1,738 रन बनाए। इस दौरान दो शतक और 13 अर्धशतक शामिल रहे।

हिम्मत सिंह ने 55 लिस्ट-ए मुकाबले खेले, जिसमें छह शतक और नौ अर्धशतक के साथ 1,858 रन बनाए, जबकि 58 टी20 मुकाबलों में उनके नाम 917 रन दर्ज हैं।

टी20 क्रिकेट में उनके 40 से ज्यादा छक्कों से जाहिर होता है कि गेंद को सीधे बाउंड्री पार भेजने की क्षमता उन्हें खेल के सबसे छोटे प्रारूप में एक मूल्यवान खिलाड़ी बनाती है।

हिम्मत सिंह दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) के पहले सीजन में ईस्ट दिल्ली राइडर्स की कप्तानी करते नजर आए। इसी टीम ने खिताब अपने नाम किया। हिम्मत सिंह ने उस सीजन 10 पारियों में 381 रन बनाए थे। वह टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वालों में तीसरे स्थान पर रहे।

हिम्मत सिंह को आईपीएल-2019 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने अपने साथ जोड़ा, लेकिन एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल सका। आईपीएल-2025 के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) ने उन्हें बेस प्राइज पर खरीदा, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी के लिए मौका नहीं मिल सका।

भले ही हिम्मत सिंह को अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन घरेलू स्तर पर उनके प्रदर्शन को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता।

--आईएएनएस

आरएसजी