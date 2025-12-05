खेल

हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का 48वां वार्षिक एथलेटिक मीट, 600 एथलीट दिखाएंगे दमखम

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 05, 2025, 03:55 AM

बिलासपुर, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के 48वें वार्षिक एथलेटिक मीट का आयोजन इस बार बिलासपुर में किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित खेल आयोजन की मेजबानी राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर करेगा।

यह तीन दिवसीय प्रतियोगिता 8 से 10 दिसंबर तक गोविंद सागर झील के किनारे स्थित लुहनू एथलेटिक ग्राउंड में आयोजित होगी। लुहनू एथलेटिक ग्राउंड प्राकृतिक सुंदरता और आधुनिक सुविधाओं से युक्त है, जो खिलाड़ियों को बेहतरीन खेल वातावरण प्रदान करेगा।

प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। वहीं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल ठाकुर समापन समारोह में उपस्थित रहेंगे। बिलासपुर में होने जा रहा यह एथलेटिक मीट युवा खिलाड़ियों के लिए बड़ा मंच साबित होगा, जहां वे अपनी प्रतिभा को प्रदेश स्तर पर प्रदर्शित कर सकेंगे।

इस आयोजन में हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों के करीब 60 कॉलेजों के 600 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। विभिन्न विधाओं में एथलीट अपना दमखम दिखाएंगे, जिनमें प्रमुख रूप से लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, शॉट पुट थ्रो, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो और विभिन्न आयु वर्गों की दौड़ प्रतियोगिताएं शामिल हैं।

राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर के प्राचार्य डॉ. पीएस कटवाल ने जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने एथलेटिक मीट के आयोजन की जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन को सौंपी है, जिसके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी अथॉरिटी, स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि एथलेटिक मीट के सफल संचालन के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है, जो प्रदेश भर से आने वाले एथलीटों और कोचों की रहने, खाने और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का ध्यान रखेंगे। तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में सुरक्षा, चिकित्सा और खेल तकनीकी व्यवस्थाओं को लेकर भी विशेष तैयारी की गई है।

उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर को आयोजित समापन समारोह में विजेता और उपविजेता एथलीटों को पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल ठाकुर सम्मानित करेंगे। आयोजन से न केवल छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक खेलों में अपना कौशल दिखाने का अवसर मिलेगा, बल्कि कॉलेज और जिले के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा का अवसर माना जा रहा है।

--आईएएनएस

पीएसके

Related posts

Loading...

More from author

Loading...