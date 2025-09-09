हिमाचल कबड्डी संघ चुनाव: राजकुमार भ्रांटा बने प्रदेश अध्यक्ष, विनय भगनाल चुने गए सोलन जिला प्रभारी

सोलन, 8 सितंबर (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश कबड्डी संघ के चुनाव सोलन में शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न हुए। इस चुनाव में राजकुमार भ्रांटा को सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष चुना गया, जबकि विनय भगनाल को सोलन जिला कबड्डी संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

चुनाव प्रक्रिया के बाद आयोजित सभा में राजकुमार भ्रांटा ने सभी जिला प्रतिनिधियों और सदस्यों का आभार जताया। उन्होंने कहा, "हिमाचल कबड्डी संघ का मुख्य लक्ष्य खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, सुविधाएं और अवसर प्रदान करना है। हमारा प्रयास होगा कि कबड्डी को प्रदेश में नई पहचान मिले और राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल के खिलाड़ी अपनी छाप छोड़ें।"

भ्रांटा ने गुटबाजी को समाप्त करने का वादा करते हुए कहा कि संघ एकजुट होकर कार्य करेगा और सभी जिलों में खेल के विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही पहली कार्यकारिणी बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें आगामी योजनाओं और टूर्नामेंट्स पर चर्चा होगी।

सोलन जिला अध्यक्ष विनय भगनाल ने अपनी नियुक्ति पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, "सोलन में कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए हम नई योजनाएं लागू करेंगे। युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, प्रशिक्षण शिविर और बेहतर सुविधाएं प्रदान करना हमारी प्राथमिकता होगी।"

उन्होंने जिले में कबड्डी को एक मजबूत केंद्र बनाने का संकल्प दोहराया और खिलाड़ियों की समस्याओं को त्वरित हल करने का भरोसा दिलाया। संघ के सदस्यों और स्थानीय खेल प्रेमियों ने नई टीम का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि यह नेतृत्व हिमाचल में कबड्डी को नया आयाम देगा।

हाल ही में स्टेट लेवल कबड्डी टीम के चयन में सिफारिशों के आरोपों के बाद यह चुनाव पारदर्शिता के लिए चर्चा में रहा। नवनिर्वाचित नेतृत्व ने इन विवादों को पीछे छोड़ते हुए खेल के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का वादा किया है। सोलन में स्थानीय प्रशासन और खेल प्रेमियों ने भी इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग दिया।

