खेल

हम यहां जीत-हार गिनने नहीं, बल्कि ट्रॉफी उठाने आए हैं : हरियाणा स्टीलर्स की हार पर कोच मनप्रीत सिंह

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 01, 2025, 06:52 PM

विशाखापट्टनम, 1 सितंबर (आईएएनएस)। प्रो कबड्डी लीग 2025 (पीकेएल) के छठे मुकाबले में हरियाणा स्टीलर्स को बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ 44-54 से शिकस्त झेलनी पड़ी। हालांकि, सीजन का पहला मैच गंवाने पर हेड कोच मनप्रीत सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि टीम जीत-हार गिनने नहीं, बल्कि ट्रॉफी उठाने के मकसद से इस सीजन में उतरी है।

मनप्रीत सिंह ने कहा, "हमने बहुत अच्छा खेला। हमारी रेडिंग मजबूत थी। हमारा डिफेंस भी मजबूत था, लेकिन मैच जीतने और ट्रॉफी जीतने में बहुत अंतर होता है।"

कोच के मुताबिक, टीम अभी भी अपनी लय हासिल कर रही है। पहले मैच में शीर्ष स्तर पर प्रदर्शन करना बहुत मुश्किल होता है। हर लीग में टीम को जमने में एक या दो मैच लगते हैं। एक बार टीम जम जाए, तो आपको हरियाणा स्टीलर्स बिल्कुल अलग नजर आएगी।"

मनप्रीत सिंह ने कहा, "यह बस पहला कदम है। हम यहां जीत-हार गिनने नहीं आए हैं, हम यहां अंत में ट्रॉफी उठाने आए हैं।"

कोच ने कहा, "हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे और जोरदार वापसी करेंगे। जब यह टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी, तो सभी पर इसका असर महसूस होगा। हरियाणा स्टीलर्स सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी। हम यहां विपक्षियों पर हावी होने आए हैं।"

स्टार रेडर नवीन कुमार ने हार पर कहा, "हम मैच इसलिए हार गए क्योंकि हमने वो नहीं किया जो कोच ने हमें करने को कहा था। खिलाड़ियों ने संघर्ष किया, लेकिन हमने सुपर रेड जैसी कुछ गलतियां की, जिनका बंगाल वॉरियर्स ने फायदा उठाया। यह छोटी-मोटी गलतियां हैं। हम इन्हें जल्दी ठीक कर लेंगे।"

बंगाल वॉरियर्स की टीम ने पहले हाफ में 23-19 से लीड बना रखी थी। इस दौरान रेड प्वाइंट्स के मामले में हरियाणा स्टीलर्स 17-14 से आगे थी, लेकिन टैकल प्वाइंट्स के मामले में बंगाल वॉरियर्स के पास तीन अंकों की बढ़त थी। बंगाल के पास दो ऑलआउट और दो एक्स्ट्रा प्वाइंट्स भी थे।

दूसरे हाफ में वॉरियर्स 31-25 से आगे रही। रेड प्वाइंट्स के मामले में बंगाल वॉरियर्स 20-17 से आगे रही। टैकल अंकों में भी टीम के पास तीन अंकों की बढ़त थी।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...