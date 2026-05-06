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'हम उस परफेक्ट गेम की तलाश में हैं,' हैडिन को पीबीकेएस के जीत की राह पर लौटने की उम्मीद

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 06, 2026, 04:51 AM

हैदराबाद, 5 मई (आईएएनएस)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के दौरान लगातार 7 मुकाबलों में अपराजित रहने के बाद पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) को लगातार 2 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। असिस्टेंट कोच ब्रेड हैडिन को उम्मीद है कि पंजाब किंग्स जीत की राह पर लौटेगी।

पंजाब किंग्स जीत की राह पर लौटने पर फोकस कर रही है। यह टीम बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद के सामने होगी। हाल ही में दो करीबी हार के बावजूद, किंग्स 13 अंकों के साथ प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर बनी हुई है। जैसे-जैसे सीजन अपने आखिरी हफ्तों में पहुंच रहा है, टीम अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलने पर फोकस कर रही है।

मुकाबले से पहले असिस्टेंट कोच ब्रेड हैडिन ने कहा है कि टीम को इस बात से काफी आत्मविश्वास मिल रहा है कि मिडिल ऑर्डर ने किस तरह से जिम्मेदारी संभाली है। उन्होंने सूर्यांश शेडगे के हालिया प्रदर्शन की ओर इशारा करते हुए इसे टीम की गहराई के लिए सकारात्मक बताया। सूर्यांश ने गुजरात टाइटंस के खिलाप 29 गेंदों में 57 रन की पारी खेली थी।

ब्रेड हैडिन ने कहा, "हमें लगा कि मार्कस स्टोइनिस और सूर्यांश की साझेदारी गेम के दबाव वाले हालात में सच में बहुत अच्छी थी। सूर्यांश ने सिर्फ स्कोर ही नहीं, बल्कि जिस तरह से दबाव में रन बनाए, वह कमाल का था। उन्होंने उस मुश्किल दौर को पार किया जब वे 10 गेंदों में 10 रन पर थे और फिर तेजी से रन बनाए। हम जानते हैं कि हमारा टॉप ऑर्डर कितना विस्फोटक है, लेकिन अब हमारा मिडिल ऑर्डर भी एक साथ समय बिताने लगा है और फॉर्म में आ रहा है।"

हैडिन ने स्ट्राइक बॉलर अर्शदीप सिंह पर टीम के पूरे आत्मविश्वास को भी दोहराते हुए उन्हें एक वर्ल्ड-क्लास प्रोफेशनल बताया। उन्होंने कहा, "अर्शदीप वर्ल्ड-क्लास हैं। आप जानते हैं कि इस टूर्नामेंट में, कुछ बुरे दिन भी आएंगे, क्योंकि बल्लेबाजी शुरू से ही बहुत विस्फोटक रही है। आंकड़े बताते हैं कि कुछ शानदार चेज हुए हैं। अर्शदीप टूर्नामेंट के खेल के फ्लो को समझते हैं। हम खुश हैं कि वह अभी जिस स्थिति में हैं। आप चाहते हैं कि आपके बेस्ट प्लेयर्स टूर्नामेंट के आखिरी दौर में अहम मुकाबलों में प्रदर्शन करें। वह हमारे लिए उस टीम का एक अहम हिस्सा हैं।"

इस सीजन बल्लेबाजी में टीम के लिए ओपनिंग प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य कर रहे हैं। हैडिन ने टीम की अब तक की सफलता का श्रेय इसी सोच को दिया और उनका मानना ​​है कि टीम एक पूरी तरह से हावी प्रदर्शन करने के बहुत करीब है।

हैडिन ने कहा, "हमारे ओपनर्स उन कारणों में से एक हैं, जिनकी वजह से हम इस टूर्नामेंट में सबसे ऊपर हैं। वे रोमांचक और प्रतिभाशाली हैं, लेकिन एक चीज जो उन्होंने हमें दी, वह है बैटिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर बिना किसी डर के खेलने का तरीका। टूर्नामेंट में असली बात यह होती है कि आप आखिर में अपना सबसे अच्छा क्रिकेट खेलें। हम हर समय इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, वह बेहतरीन नतीजा, वह बेहतरीन मैच। हमें लगता है कि जब हम वह हासिल कर लेंगे, तो हमें हराना बहुत मुश्किल होगा।"

--आईएएनएस

आरएसजी

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