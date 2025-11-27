खेल

हम उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, कड़ी मेहनत कर वापसी करेंगे: ऋषभ पंत

नई दिल्ली, 27 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा है। हार के बाद भारतीय टीम की जमकर आलोचना हो रही है। गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने कहा है कि सीरीज में हम उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए। भविष्य में कड़ी मेहनत के दम पर वापसी करेंगे।

ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमने पिछले दो हफ्तों में अच्छा क्रिकेट नहीं खेला। एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर, हम हमेशा सबसे ऊंचे स्तर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं और अरबों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहते हैं। अफसोस है कि हम इस बार उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, लेकिन खेल आपको सीखना, ढलना और आगे बढ़ना सिखाता है—एक टीम के तौर पर भी और एक व्यक्ति के तौर पर भी।"

पंत ने लिखा, "भारत के लिए खेलना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है। हम जानते हैं कि यह टीम क्या कर सकती है। हम एक टीम और एक व्यक्ति के तौर पर मजबूत और बेहतर वापसी करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, फिर से इकट्ठा होंगे, फिर से फोकस करेंगे और रीसेट करेंगे। आपके अटूट सपोर्ट और प्यार के लिए धन्यवाद। जय हिंद।"

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान कप्तानी पूरी तरह पंत के हाथ में रही। पहले टेस्ट की पहली पारी में कप्तान गिल सिर्फ 3 गेंद खेलने के बाद इंजर्ड होकर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। इसके बाद कप्तानी पंत ने ही संभाली थी। पहला टेस्ट भारतीय टीम 30 रन से हारी। गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट में पंत को आधिकारिक तौर पर भारतीय टीम की कप्तानी दी गई थी। गुवाहाटी टेस्ट में भारत को 408 रन से हार का सामना करना पड़ा। टेस्ट क्रिकेट में रनों के लिहाज से भारत की यह सबसे बड़ी हार थी।

ऋषभ पंत का व्यक्तिगत प्रदर्शन भी सीरीज में बेहद खराब रहा। 4 पारियों में वह सिर्फ 49 रन बना पाए।

--आईएएनएस

पीएके

