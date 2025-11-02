हमें पिछले दो साल से इस दिन का इंतजार था, फाइनल में दबाव पर बोलीं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर

नवी मुंबई, 1 नवंबर (आईएएनएस)। महिला विश्व कप 2025 का फाइनल रविवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को और दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पूर्व में विश्व कप जीत चुकी हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका को अपने पहले खिताब का इंतजार है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा है कि टीम के लिए फाइनल खेलने से बड़ी प्रेरणा कुछ भी नहीं है। हम दो साल से इस दिन का इंतजार कर रहे थे।

हरमनप्रीत कौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मुझे लगता है कि जब आप इस मुकाम पर हों, विश्व कप का फाइनल मैच खेल रहे हों, तो इससे बड़ी प्रेरणा और क्या हो सकती है? पूरी टीम उत्साहित है। वे एक-दूसरे के साथ खड़े हैं और एक-दूसरे के लिए दुआएं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे पता चलता है कि यह टीम एक-दूसरे के साथ कितनी मजबूत है और हम इस मैच के लिए कितने तैयार हैं। अब बस अपना सर्वश्रेष्ठ देने, रणनीति बनाने और हर संभव कोशिश करने का समय है।"

भारतीय कप्तान ने कहा कि फाइनल को लेकर टीम पर कोई दबाव नहीं है। हमने पिछले 2 साल से इसी दिन की तैयारी की है।

हरमन ने कहा, "हम पिछले दो साल से फाइनल का इंतजार कर रहे हैं, यह जानते हुए कि भारत विश्व कप की मेजबानी करने वाला है और वहां कैसी परिस्थितियां होंगी। इसलिए हमने शुरू से ही पूरी तैयारी की है। अब बस अपना सौ प्रतिशत देने और टीम के लिए मौजूद रहने की बात है।"

उन्होंने टीम की प्लेइंग इलेवन से जुड़ी रणनीति को गुप्त रखा।

भारतीय टीम पूर्व में 2005 और 2017 में वनडे विश्व कप का फाइनल खेल चुकी है। दोनों मौकों पर टीम को हार का सामना करना पड़ा था। रविवार को हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया के पास नवी मुंबई में अपने दर्शकों के बीच पहला विश्व कप जीत इतिहास रचने का मौका होगा।

--आईएएनएस

