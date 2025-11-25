हम लगातार मैच हार रहे हैं, अपनी बल्लेबाजी सुधारनी होगी : सुरेश रैना

नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया बैकफुट पर है। इसे देखते हुए पूर्व ऑलराउंडर सुरेश रैना ने भारतीय खिलाड़ियों को अपनी बल्लेबाजी सुधारने की हिदायत दी है।

भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट में 124 रनों के आसान टारगेट को हासिल नहीं कर सकी थी। टीम इंडिया को 30 रन के करीबी अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद गुवाहाटी टेस्ट में भी टीम इंडिया पहली पारी में सिर्फ 201 रन पर सिमट गई। इसे देखते हुए रैना ने बल्लेबाजों को अपनी गलतियां सुधारने की सलाह दी है।

सुरेश रैना ने मंगलवार को आईएएनएस से ​​कहा, "हमें अपनी बल्लेबाजी को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि हम लगातार मैच हार रहे हैं। खिलाड़ियों को खुद को बेहतर बनाने की जरूरत है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह खिलाड़ियों और टीम के लिए बहुत जरूरी है।"

इस अनुभवी बल्लेबाज का मानना है कि टीम की दूसरी मुश्किलें तब भी सामने आती हैं, जब वह मैच हारना शुरू करती है। यही हाल भारतीय टेस्ट टीम का है, जो अपने नियमित कप्तान शुभमन गिल के बगैर गुवाहाटी टेस्ट में खेल रही है। गिल ने कोलकाता टेस्ट में चौका लगाने के बाद गर्दन में तकलीफ महसूस की थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था।

रैना ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि खिलाड़ी और मेहनत करेंगे। जब आप हारते हैं, तो सब कुछ सामने आ जाता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि टीम अच्छा करेगी।"

बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए। इसके जवाब में टीम इंडिया पहली पारी में सिर्फ 201 रन ही बना सकी।

पहली पारी के आधार पर 288 रन की बढ़त के बावजूद साउथ अफ्रीका ने मेजबान टीम को फॉलोऑन नहीं दिया। साउथ अफ्रीकी टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरी और 260/5 के स्कोर पर इस इनिंग को घोषित किया।

इसी के साथ टीम इंडिया को जीत के लिए 549 रन का टारगेट मिला। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम चौथे दिन की समाप्ति तक 2 विकेट खोकर सिर्फ 27 रन बना सकी है। यहां से टीम इंडिया को जीत के लिए 522 रन की दरकार है।

