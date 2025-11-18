'हम कभी हार नहीं मानते', भारत के खिलाफ 'क्लीन स्वीप' पर साउथ अफ्रीकी कोच की निगाहें

नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीका के हेड कोच शुकरी कोनराड की निगाहें गुवाहाटी में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर भारत के खिलाफ सीरीज में 2-0 से 'क्लीन स्वीप' करने पर हैं।

कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर फतह हासिल करते हुए साउथ अफ्रीका ने 15 वर्षों के बाद भारतीय सरजमीं पर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की थी। अब हेड कोच का लक्ष्य सीरीज जीतने पर है। दोनों देशों के बीच 22 नवंबर से बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज का दूसरा और अंतिम मुकाबला खेला जाएगा।

इस निर्णायक मुकाबले से पहले शुकरी कोनराड ने कहा, "यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भारत आकर ईडन गार्डन्स में खेलना और कुछ ऐसा करना जो हमने 15 सालों से नहीं किया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने पाकिस्तान में एक टेस्ट मैच जीता, अब हमने यहां भी एक टेस्ट मैच जीता है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। आप किसी देश में टेस्ट मैच जीतने नहीं आते, आप सीरीज जीतना चाहते हैं।"

कोनराड ने कहा, "मुझे इस टीम पर बहुत गर्व है, क्योंकि खिलाड़ियों में आत्मविश्वास है। वे एक यूनिट के रूप में एकजुट होकर खेलते हैं। यह हमारी मानसिकता के लिए और आगे चलकर हमारे लिए भी अद्भुत होगा। हालांकि, हमारे पास वह क्षमता नहीं है जो कई टीमों के पास है, या हमने अभी तक उस क्षमता का उपयोग नहीं किया है, इसके बावजूद हमारी जो कमी है, उसे हम एक यूनिट के रूप में खेलने की अपनी क्षमता से पूरा कर लेते हैं। हम कभी हार नहीं मानते।"

साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच को 30 रन से अपने नाम किया। इस 'लो स्कोरिंग' मुकाबले में साउथ अफ्रीकी टीम पहली पारी में महज 159 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में भारत ने 189 रन बनाकर 30 रन की मामूली बढ़त हासिल की।

साउथ अफ्रीकी टीम ने कप्तान टेंबा बावुमा (नाबाद 55) की अर्धशतकीय पारी की मदद से दूसरी पारी में 153 रन बनाए। भारत को जीत के लिए महज 124 रन का टारगेट मिला, लेकिन टीम इंडिया दूसरी पारी में सिर्फ 93 रन पर सिमट गई।

--आईएएनएस

आरएसजी