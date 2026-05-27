'हम ज्यादा आक्रामक होने की कोशिश करेंगे'; प्लेऑफ के दबाव से निपटने पर कमिंस ने कहा

नई दिल्ली, 27 मई (आईएएनएस)। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने प्लेऑफ के दबाव को संभालने और खिताब वापस जीतने के लिए तीन मैच जीतने की जरूरत पर कहा कि टीम 'ज्यादा सतर्क रहने के बजाय और भी ज्यादा आक्रामक' होने की कोशिश करेगी।

एसआरएच बुधवार शाम को न्यू चंडीगढ़ के नए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेगी।

कमिंस ने जियोस्टार से कहा, "मुझे लगता है कि आप उन बहुत सी चीजों को वैसा ही रखना चाहते हैं, जिनकी वजह से आप फाइनल में पहुंचे हैं। लेकिन थोड़ा ज्यादा दबाव भी होता है, थोड़ी ज्यादा घबराहट भी होती है, इसलिए आप इसे स्वीकार करना चाहते हैं। मैं हमेशा यह सोचना पसंद करता हूं, 'आप उस मैच को पीछे मुड़कर कैसे देखेंगे, ताकि आपको कोई पछतावा न हो?' तो, फाइनल में जाते समय मेरी मानसिकता हमेशा कुछ ऐसी ही रहती है।"

कमिंस ने कहा, "ज्यादा रूढ़िवादी होने के बजाय, और भी ज्यादा आक्रामक होने की कोशिश करें। हमें इसे जीतने के लिए लगातार तीन मैच जीतने होंगे। हमने पूरे सीजन में इससे ज्यादा मैच जीते हैं। एक समय तो हमने लगातार पांच मैच जीते थे, इसलिए यह मुमकिन है। ये ऐसी टीमें हैं जिन्हें हम काफी अच्छी तरह जानते हैं। तो, हां, यह आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं।"

हालांकि एसआरएच ने इस सीज़न में आरआर के खिलाफ लीग के दोनों मैच जीते हैं, कमिंस ने इस पर अपनी राय दी कि क्या लीग चरण में आरआर को दो बार हराने का एलिमिनेटर में जाते समय कोई फायदा मिलेगा।

कमिंस ने कहा, "जाहिर है, आप फिर से नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आप पिछले मैचों से सीख जरूर लेते हैं। हमने उनके खिलाफ दो मैच खेले हैं। हमने उनके कई खिलाड़ियों को काफी अच्छी तरह से देखा है। हमारे कई खिलाड़ी उन मैचों को याद कर सकते हैं जहां उन्हें सफलता मिली थी और फाइनल में जाते समय उसी पर भरोसा कर सकते हैं। तो, हमेशा उस टीम के खिलाफ खेलना अच्छा लगता है जिसके खिलाफ आपको कुछ सफलता मिली हो।"

वैभव सूर्यवंशी के लिए बॉलिंग प्लान बनाने के लिए एसआरएच कप्तान ने कहा, "एक बॉलर के तौर पर, यह हमेशा एक संतुलन बनाने जैसा होता है - यह समझना कि आप क्या अच्छा करते हैं और आप अपनी ताकत के हिसाब से कैसे बॉलिंग करेंगे। लेकिन जब हर लाइनअप में शायद एक या दो ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो विपक्षी टीम से मैच छीन सकते हैं, तो आप 'प्लान बी' या 'प्लान सी' पर काम करने में थोड़ा ज्यादा समय लगाते हैं। तो हां, हम उसके लिए प्लान बनाएंगे। भले ही पिछली बार उसने हमारे खिलाफ शतक बनाया था, मुझे लगा कि कुछ ऐसे मौके भी आए जब हमने असल में उसके खिलाफ काफी अच्छी बॉलिंग की और उसे शांत रखा। दूसरी बार, वह हमसे बच निकला। तो, हम इन सब चीजों से सीखेंगे।"

--आईएएनएस

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