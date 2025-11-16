'हमें इस तरह के नतीजे की उम्मीद नहीं थी', भारत की हार से टूटा फैंस का दिल

कोलकाता, 16 नवंबर (आईएएनएस)। भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 30 रन से शिकस्त झेलनी पड़ी। टीम इंडिया महज 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी, लेकिन दूसरी पारी में सिर्फ 93 रन ही बना सकी। भारत की इस हार ने फैंस को काफी निराश किया है।

मुकाबला खत्म होने के बाद मुकेश ने आईएएनएस से कहा, "हमें भारत की जीत की उम्मीद थी, लेकिन शायद पिच ने बल्लेबाजों को सपोर्ट नहीं किया। उम्मीद के मुताबिक मैच नहीं हुआ। हालांकि, हमें गेंदबाजों को विकेट लेते देखकर अच्छा लगा, लेकिन हम यहां भारत की जीत देखने आए थे। हार से हम थोड़ा निराश हैं। 124 रन का लक्ष्य ज्यादा नहीं था। भारत के पास पर्याप्त समय था। बल्लेबाजों को टिककर खेलने की जरूरत थी।"

सुधीर भारत के जीतने की उम्मीद लेकर स्टेडियम पहुंचे थे, लेकिन टीम इंडिया की हार के बाद उन्होंने दुखी मन से कहा, "भारतीय गेंदबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन बल्लेबाजों ने निराश किया। पंत ने जल्दबाजी में शॉट लगाए। तेजी से खेलने की वजह से मैच जल्द समाप्त हुआ। यही हार की वजह रही।"

देवाशीष घोष ने कहा, "साउथ अफ्रीका ने अंतिम 3 विकेट शेष रहते शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन भारत की बल्लेबाजी निराशाजनक रही। कप्तान गिल भी इस पारी में नहीं खेल सके।"

आदित्य ने कहा, "हमें भारत की हार का अफसोस है। हमें उम्मीद थी कि भारत इस मुकाबले को जीतेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। भारत के पास जीत का शानदार मौका था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने सीरीज में लीड बना ली। हमें इस तरह के नतीजे की उम्मीद नहीं थी।"

साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में महज 159 रन बनाए थे। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 189 रन बनाकर 30 रन की बढ़त हासिल की।

साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी में 153 रन बनाए। इसी के साथ भारत को जीत के लिए 124 रन का आसान लक्ष्य मिला, लेकिन टीम इंडिया दूसरी पारी में सिर्फ 93 रन ही बना सकी। कप्तान गिल चोट की वजह से बल्लेबाजी के लिए नहीं उतर सके।

--आईएएनएस

आरएसजी/एएस