हम फिट तो देश भी फिट : वेंकटेश प्रसाद

हुबली, 21 सितंबर (आईएएनएस)।. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज और कोच वेंकटेश प्रसाद ने कहा है कि देश तभी फिट रहेगा जब हम सभी फिटनेस पर ध्यान देंगे और खुद को फिट रखेंगे।

मीडिया से बात करते हुए वेंकटेश प्रसाद ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'खेलों इंडिया' लाकर न सिर्फ खेलों को विशेष प्राथमिकता दी है बल्कि इससे फिटनेस के क्षेत्र में भी क्रांति आई है। हम फिट रहेंगे तभी देश फिट रहेगा।"

उन्होंने कहा, "एक मजबूत शरीर इंसान के लिए जरूरी है। माता-पिता को बच्चों को सिर्फ पढ़ने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उन्हें रोजाना कम से कम 2 घंटे खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। खेल उतना ही जरूरी है, जितनी पढ़ाई।"

खेलो इंडिया के तहत देश के कई शहरों में 'संडे ऑन साइकिल' और 'रन ऑन संडे' कार्यक्रम का आयोजन हर रविवार को किया जाता है। इस आयोजन में शहर के स्थानीय नागरिक तो होते ही हैं, खेल से जुड़े बड़े नामों को भी आमंत्रित किया जाता है। खिलाड़ियों को बुलाने के पीछे की वजह सामान्य नागरिकों को जागरूक करना है। खेलों इंडिया के तहत रविवार को आयोजित होने वाले कार्यक्रम का मकसद देशवासियों के बीच स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है।

वेंकटेश प्रसाद भारतीय क्रिकेट के बड़े चेहरे रहे हैं। 1994 से लेकर 2001 के बीच वह भारत के लिए 33 टेस्ट और 161 वनडे मैच खेले। टेस्ट मैचों में उन्होंने 96 विकेट लिए। 33 रन देकर 6 विकेट उनका श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। वहीं, वनडे में उन्होंने 196 विकेट लिए हैं। 27 रन देकर 5 विकेट उनका श्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारतीय टीम जब 2007 में पहला टी20 विश्व कप जीती थी, उस समय वेंकटेश भारतीय कोचिंग टीम का हिस्सा थे।

