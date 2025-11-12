हम चाहते हैं कि शेफाली 2026 के लिए महिला आयोग की ब्रांड एंबेसडर बनें : रेनू भाटिया

चंडीगढ़, 12 नवंबर (आईएएनएस)। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया चाहती हैं कि भारत की स्टार बल्लेबाज शेफाली वर्मा 2026 के लिए महिला आयोग की ब्रांड एंबेसडर बनें। उनका मानना है कि युवाओं को नशे से दूरी बनाकर शेफाली वर्मा जैसी खिलाड़ियों का अनुसरण करना चाहिए।

बुधवार को रेनू भाटिया ने पत्रकारों से कहा, "क्रिकेटर शेफाली वर्मा हमारे देश और हमारे राज्य की सुपरस्टार हैं। हम चाहते हैं कि वह 2026 के लिए महिला आयोग की ब्रांड एंबेसडर बनें, ताकि युवाओं के लिए हमारे मिशन को बढ़ावा दिया जा सके। अन्य महिला एथलीट्स के साथ, वह युवाओं को मादक पदार्थों के सेवन से बचने, एक उज्ज्वल भविष्य बनाने और राष्ट्र के लिए सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करेंगी।"

शेफाली वर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में अहम भूमिका निभाई थी। शेफाली वर्मा विश्व कप की शुरुआती टीम में नहीं थीं, लेकिन प्रतिका रावल के चोटिल होने के बाद सलामी बल्लेबाज को भारतीय टीम में शामिल किया गया।

शेफाली वर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में महज 10 रन बनाए। इसके बावजूद कप्तान ने उन पर भरोसा बनाए रखा।

शेफाली वर्मा साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 नवंबर को नवी मुंबई में खेले गए खिताबी मैच में भी उतरीं, जिसमें 78 गेंदों में 2 छक्कों और 7 चौकों के साथ 87 रन बनाते हुए टीम को 298 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

इसके बाद शेफाली ने गेंदबाजी में भी सफलता हासिल की। उन्होंने 7 ओवरों में 36 रन देकर 2 विकेट निकाले। साउथ अफ्रीकी टीम 45.3 ओवरों में सिर्फ 246 रन पर सिमट गई। इसी के साथ भारत ने खिताबी मैच 52 रन से अपने नाम कर लिया।

शेफाली वर्मा भारत की ओर से 5 टेस्ट मुकाबलों में 63 की औसत के साथ 567 रन बना चुकी हैं, जबकि 31 वनडे मुकाबलों में उन्होंने 5 अर्धशतकों के साथ 741 रन जोड़े। इसके अलावा, दाएं हाथ की बल्लेबाज ने भारत के लिए 90 टी20 मैच भी खेले, जिसमें 26.12 की औसत के साथ 2,221 रन जुटाए।

--आईएएनएस

आरएसजी