हमें बस बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करना था, दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका: एडेन मार्करम

कटक, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत ने साउथ अफ्रीका को बाराबती स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में 101 रन से शिकस्त देकर पांच मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। मेहमान टीम के कप्तान एडेन मार्करम ने खराब बल्लेबाजी को हार का अहम कारण माना है। इसके साथ ही उन्होंने पिच को लेकर भी अपनी राय रखी।

मैच गंवाने के बाद साउथ अफ्रीकी कप्तान मार्करम ने कहा, "मेरा मानना है कि हमें कुछ अच्छे संकेत जरूर मिले हैं। यहां जिस तरह हमने शुरुआत की, वह शानदार रही। हमने अच्छी शुरुआत करने पर जोर दिया था। उस लक्ष्य को हमने हासिल कर लिया, इसलिए हम उस पर गर्व कर सकते हैं। बल्लेबाजी के नजरिए से देखें तो, दुर्भाग्य से इस फॉर्मेट में ऐसी चीजें हो सकती हैं। अफसोस है कि यह पहले ही मैच में हुआ। अगले मुकाबले में बहुत कम समय का अंतराल है, और हम कुछ दिनों में फिर से मैदान में उतरेंगे।"

कप्तान ने हार के कारणों पर चर्चा करते हुए कहा, "मैंने महसूस किया कि पिच थोड़ी स्टिकी थी। यहां टेनिस गेंद जैसा तेज उछाल था। पूरी इनिंग्स के दौरान गेंद में मूवमेंट भी रहा। हमें भरोसा था कि हम 175 रन के लक्ष्य का पीछा कर सकते थे। आप हमेशा छोटी-छोटी बातें निकाल सकते हैं और ऐसी जगहें ढूंढ सकते हैं जहां आपको लगता है कि इसे 10-15 रन कम करना बेहतर हो सकता था, लेकिन फिर भी 175 एक अच्छा लक्ष्य था।"

उन्होंने कहा, "हमें बस बल्ले से बेहतर होना था, और दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। हार का सबसे बड़ा कारण साझेदारियां न बना पाना रहा। विकेट गिरने के बाद खुद को स्थिर करना और अपनी तरफ मोमेंटम लाना जरूरी था। यह हम नहीं कर सके।"

मंगलवार को खेले गए इस मुकाबले में भारत ने हार्दिक पंड्या (नाबाद 59) की शानदार पारी के दम पर 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 175 रन बनाए। इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 12.3 ओवरों में महज 74 रन पर सिमट गई। अब दोनों देशों के बीच 11 दिसंबर को पांच मुकाबलों की सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा।

--आईएएनएस

आरएसजी