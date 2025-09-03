'हम अपनी ताकत फिर से पा लेंगे', बेंगलुरु भगदड़ पर रजत पाटीदार का भावुक संदेश

नई दिल्ली, 3 सितंबर (आईएएनएस)। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के कप्तान रजत पाटीदार ने टीम के पहले आईपीएल खिताब जीतने के बाद 4 जून को जश्न के दौरान हुई भगदड़ पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। इस घटना में 11 फैंस की जान चली गई थी।

फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कप्तान रजत पाटीदार के हवाले से लिखा, "जब भी मैं आरसीबी के लिए जोश के साथ मैदान पर उतरता हूं, वो जोश आपसे आता है। यह जोश आपके प्यार, आपके विश्वास और आपके अटूट समर्थन से आता है। आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। मैं तहे दिल से चाहता हूं कि आपको पता चले कि हम भी आपके साथ हैं। आप सब मेरे विचारों और दुआओं में हैं। हम सब एक-दूसरे का सहारा बनकर फिर से अपनी ताकत हासिल करेंगे।"

इससे पहले विराट कोहली ने घटना पर दुख जताते हुए कहा था, "जिंदगी में कुछ भी आपको 4 जून जैसे दिल टूटने के लिए तैयार नहीं करता। जो हमारी फ्रेंचाइजी के इतिहास का सबसे खुशनुमा पल होना चाहिए था, वह पल एक दुखद हादसे में बदल गया। मैं उन लोगों के परिवारों के बारे में सोच रहा हूं और उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, जिन्हें हमने खो दिया, मैं हमारे उन फैंस के लिए सोच रहा हूं, जो घायल हुए। आपका नुकसान अब हमारी कहानी का हिस्सा है। हम साथ मिलकर सम्मान और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे।"

फ्रेंचाइजी इस त्रासदी से प्रभावित प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का वादा कर चुकी है। आरसीबी घोषणा कर चुकी है कि वह भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से मजबूत भीड़ प्रबंधन प्रोटोकॉल विकसित करने हेतु आईपीएल और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के साथ मिलकर काम करेगी।

विक्ट्री परेड के दौरान मची भगदड़ में 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि 33 लोग घायल हुए। इस मामले को लेकर जांच के आदेश दिए गए थे।

इस घटना के बाद से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला गया है। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के मुकाबलों को बेंगलुरु के बजाय मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में कराने का फैसला लिया गया है।

--आईएएनएस

आरएसजी