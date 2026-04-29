खेल

Madrid Open 2026 : हैली बैप्टिस्ट ने एरिना सबालेंका को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 29, 2026, 04:58 PM
मैड्रिड ओपन: हैली बैप्टिस्ट ने एरिना सबालेंका को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई

मैड्रिड: अमेरिका की हैली बैप्टिस्ट ने दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी एरिना सबालेंका को हराकर मैड्रिड ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई।

 

24 साल की हैली ने एक सेट से पिछड़ने के बाद वापसी की और छह मैच पॉइंट बचाकर दो घंटे 30 मिनट तक चले मुकाबले में 2-6, 6-2, 7-6(6) से जीत हासिल की। ​​यह जीत न सिर्फ उनके करियर की सबसे बड़ी जीत थी, बल्कि टूर पर सबालेंका की 15 मैचों की जीत का सिलसिला भी खत्म हो गया।

 

बैप्टिस्ट, जिन्होंने इस हफ्ते से पहले कभी किसी टॉप 5 अपोनेंट को नहीं हराया था, ने अब मैड्रिड में टॉप-टियर प्लेयर्स पर लगातार दो जीत दर्ज की हैं। इससे पहले उन्होंने तीसरे राउंड में जैस्मीन पाओलिनी को बाहर किया था।

 

बैप्टिस्ट का सेमीफाइनल में सामना नौवीं सीड मीरा एंड्रीवा से होगा।

 

बैप्टिस्ट ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैंने कुछ सप्ताह पहले उनके खिलाफ खेला था, और वह एक करीबी मैच था। मैं हर सेट में सिर्फ एक बार टूटी। इसलिए मुझे बेहतर अंदाजा हो गया था कि उसे कैसे खेलना है, और मुझे कैसे खेलना चाहिए, और मुझे क्या बदलाव करने थे। इसलिए मुझे लगता है कि मैं बस अपना गेम खेलने की कोशिश कर रही थी, वही चीजें कर रही थी जो मैं करती आ रही थी, लेकिन पिछली बार जब हम खेले थे, तब से मुझे कुछ बदलाव करने थे।"

 

उन्होंने कहा, "मैं यह नहीं कहूंगी कि मैं जरूरी तौर पर गली के बाहर गेंद मारने पर काम कर रही हूं। लेकिन जाहिर है जब आप हर समय पॉइंट्स खेल रहे होते हैं तो आप उन पोजीशन में आ जाते हैं। मुझे सच में उन पोजीशन में रहना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं वहां शॉट बना सकती हूं।"

 

सबालेंका ने कहा, "बैप्टिस्ट ने बहादुरी वाला खेल दिखाया। मुझे लगता है कि मियामी में मैंने उसे ज्यादा मौके नहीं दिए। वह मेरी सर्व नहीं तोड़ सकी। यहां, पहले गेम, दूसराे सेट में, मैंने बस कहीं से दो बार डबल-फॉल्ट किया। ऐसा लगा कि इससे उसे विश्वास मिला। उसके बाद, उसने और ज्यादा आक्रामक तरीके से खेलना शुरू कर दिया। वह बहादुरी वाला टेनिस खेल रही थी।"

--आईएएनएस

पीएके

 

Related posts

Loading...

More from author

Loading...