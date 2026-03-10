हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर: स्कॉटलैंड के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ के बाद भी भारत शीर्ष पर बरकरार

हैदराबाद, 9 मार्च (आईएएनएस)। भारतीय महिला हॉकी टीम ने सोमवार को जीएमसी बालयोगी हॉकी ग्राउंड पर एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर में पूल-बी के अपने दूसरे मुकाबले में स्कॉटलैंड के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेला। इस ड्रॉ के साथ ही भारत और स्कॉटलैंड दोनों के ग्रुप में 4 प्वाइंट्स हो गए हैं। हालांकि, टूर्नामेंट में ज्यादा गोल करने के कारण भारतीय टीम ग्रुप में नंबर एक की पोजीशन पर बनी हुई है।

भारतीय टीम की ओर से नवनीत कौर ने मैच के 18वें मिनट में पहला गोल किया। वहीं, सुनीता टोप्पो ने मुकाबले के 29वें मिनट में दूसरा गोल दागा। स्कॉलैंड की ओर से हीथर मैकइवान (6वें मिनट) और फियोना बर्नेट (33वें मिनट) ने गोल किया। मैच के शुरुआती पलों में दोनों टीमों ने धैर्य से पासिंग गेम खेला। भारतीय टीम इस मुकाबले में 3-4-3 फॉर्मेशन के साथ मैदान पर उतरी। मैच के शुरुआती कुछ मिनटों में भारतीय टीम मजबूत स्थिति में दिख रही थी। हालांकि, मैच के 6वें मिनट में स्कॉटलैंड के हाथ पेनल्टी कॉर्नर लगा, जिसका भरपूर फायदा हीथर मैकइवान ने उठाया। हीथर ने शानदार गोल करते हुए स्कॉटलैंड को मैच में 1-0 की बढ़त दिलाई।

भारत ने लगातार आगे बढ़कर जवाब दिया। लालरेम्सियामी ने भारत को पहला पेनल्टी कॉर्नर दिलाया, लेकिन उदिता का ड्रैग-फ्लिक गोल पोस्ट को मिस कर गया। भारत ने दबाव बनाए रखा और 14वें मिनट में दूसरा पेनल्टी कॉर्नर जीता, लेकिन ट्रैपिंग की गलती की वजह से स्कॉटलैंड को काउंटर-अटैक करने का मौका मिल गया। हालांकि, सुशीला ने बेहतरीन बचाव किया और ब्रेक तक स्कोर 1-0 रहा।

भारत ने दूसरे क्वार्टर में तेजी से मैच पर कंट्रोल बनाया। 17वें मिनट में भारती टीम के हाथ तीसरा पेनल्टी कॉर्नर लगा। हालांकि, भारतीय टीम इस भी नहीं भुना सकी। मैच के 18वें मिनट में नवनीत कौर ने भारत के लिए पहला गोल किया। नवनीत ने स्कॉटिश गोलकीपर जेसिका बुकानन को चकमा देते हुए बॉल को गोल पोस्ट के अंदर पहुंचाया और स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया।

स्कॉटलैंड ने बढ़त बनाने का प्रयास किया और 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर जीता, लेकिन भारतीय गोलकीपर बिचू देवी ने एमी कॉस्टेलो के ड्रैग-फ्लिक के खिलाफ शानदार बचाव किया। स्कॉटलैंड ने लगातार सर्कल में घुसकर मेजबान टीम पर दबाव बनाया। हालांकि, भारत ने 29वें मिनट में वापसी की। गोलमाउथ में जोरदार हाथापाई और पेनल्टी कॉर्नर से रिबाउंड के बाद सुनीता टोप्पो ने बहुत समझदारी दिखाते हुए बॉल को गोल पोस्ट में डाल दिया, जिससे भारत को हाफटाइम तक 2-1 की बढ़त मिल गई।

तीसरे क्वार्टर में दोनों टीमों के बीच पजेशन के लिए ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। 33वें मिनट में मैकइवान ने एक परफेक्ट पासिंग मूव सेट किया, जिसे फियोना बर्नेट ने गोल में तब्दील करते हुए स्कोर को 2-2 से बराबर कर दिया। भारत के हाथ कई पेनल्टी कॉर्नर आए, लेकिन टीम उसे गोल में तब्दील नहीं कर सकी।

चौथा क्वार्टर शुरू होते ही भारत को एक पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन बुकानन ने शानदार बचाव किया। अंतिम क्षणों में भारतीय टीम ने आक्रामक रवैया अपनाया। मैच के अंतिम 5 मिनटों में बलजीत ने एक शानदार पेनिट्रेटिंग रन बनाया, लेकिन सर्कल में कोई भी फिनिशिंग टच देने के लिए नहीं था। दो मिनट बाद ही भारत को मैच का अपना 9वां पेनल्टी कॉर्नर मिला। डिफेंडर की पिंडली से रिबाउंड पर गेंद आसानी से गिर गई, लेकिन बुकानन एक बार फिर वहां मौजूद रहीं और उन्होंने एक जरूरी बचाव किया। अंत में जीत किसी भी टीम के हाथ नहीं लग सकी और मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। भारतीय टीम अपने अगले मुकाबले में बुधवार को वेल्स से भिड़ेगी।

