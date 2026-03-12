खेल

हॉकी वर्ल्ड कप क्वालीफायर: इटली और कोरिया ने 1-1 से ड्रॉ खेला, पूल-ए में टॉप पर इंग्लैंड

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 12, 2026, 04:40 AM

हैदराबाद, 11 मार्च (आईएएनएस)। इटली और कोरिया ने बुधवार शाम को जीएमसी बालयोगी हॉकी ग्राउंड (गाचीबोवली हॉकी कॉम्प्लेक्स) में एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2026 हैदराबाद, तेलंगाना में अपने पूल-ए मुकाबले में 1-1 से ड्रॉ खेला। फेडेरिका कार्टा (7’) ने इटली को शुरुआती बढ़त दिलाई, जबकि जियुन चोई (26’) ने कोरिया के लिए बराबरी का गोल किया।

इंग्लैंड ने बुधवार दोपहर जीएमसी बालयोगी हॉकी ग्राउंड (गाचीबोवली हॉकी कॉम्प्लेक्स) में पूल-ए मैच में लगातार तीसरी जीत हासिल की। इंग्लैंड के लिए ग्रेस बाल्सडन (20’) और हॉली हंट (48’) ने गोल किए। बाद में, उरुग्वे का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा, जिसके बाद भारत दिन के आखिरी मैच में वेल्स से भिड़ेगा।

इंडियन विमेंस हॉकी टीम अपने आखिरी पूल-बी गेम में वेल्स के खिलाफ सेमीफाइनल में जगह पक्की करने की कोशिश करेगी। सेमीफाइनल में जगह पक्की होने के साथ, इंडिया चार प्वाइंट्स और शानदार गोल डिफरेंस के साथ प्वाइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है।

पूल से टॉप दो टीमें आगे बढ़ेंगी। अगर इंडिया वेल्स के खिलाफ जीतता है या ड्रॉ करता है तो वह सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगा। अगर इंडिया हार जाता है, तो उसके चार प्वाइंट्स रह जाएंगे, और उसका क्वालीफाई होना स्कॉटलैंड बनाम उरुग्वे मैच के नतीजे पर निर्भर करेगा। उस मामले में उनकी जगह गोल डिफरेंस पर निर्भर हो सकती है।

इंडियन विमेंस हॉकी टीम का अब तक का प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने 8 मार्च को उरुग्वे पर 4-0 की शानदार जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की थी, और कल, स्कॉटलैंड के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ के बाद वे जीतने से चूक गए।

युवा फॉरवर्ड सुनीलिता टोप्पो ने दोनों गेम में गोल करके शानदार प्रदर्शन किया है। अटैकर्स लालरेमसियामी, नवनीत कौर और रुतुजा दादासो पिसल ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। डिफेंस मजबूत बना हुआ है, गोलकीपर बिचू देवी ने बार-बार जरूरी बचाव किए हैं। हैदराबाद में जोश से भरे घरेलू दर्शकों के सामने खेलने से मेजबान टीम को भी काफी ऊर्जा मिली है।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...