हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर: इंग्लैंड ने कटाया सेमीफाइनल का टिकट, उरुग्वे ने दर्ज की पहली जीत

हैदराबाद, 9 मार्च (आईएएनएस)। उरुग्वे ने सोमवार को जीएमसी बालयोगी हॉकी ग्राउंड में एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर हैदराबाद में पहली जीत दर्ज की। उरुग्वे ने पूल बी के अपने दूसरे मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रोमांचक मुकाबले में वेल्स को 3-2 से हराया। वहीं, इंग्लैंड ने कोरिया को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है।

उरुग्वे के लिए मैनुएला विलर (29वें मिनट), अगस्टिना डियाज (36वें मिनट), और टेरेसा वियाना (41वें मिनट) ने गोल किए, जबकि वेल्स के लिए अंजा एटकिन (5वें मिनट) और रेचल गुडविन (48वें मिनट) ने गोल किए। इससे पहले, इंग्लैंड ने पूल-ए के मैच में कोरिया को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करते हुए इतने ही मैचों में अपनी दूसरी जीत दर्ज की।

लिली वॉकर (16वें मिनट), एलिजाबेथ नील (38वें मिनट) और ग्रेस बाल्सडन (44वें मिनट) ने इंग्लैंड के लिए गोल करके उन्हें तीन प्वाइंट्स दिलाने में मदद की। रविवार को इंग्लैंड ने इटली के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 5-2 से जीत दर्ज की थी, जबकि कोरिया ने ऑस्ट्रिया को कड़े मुकाबले में 1-0 से हराया था। इंग्लैंड के लिए ग्रेस बाल्सडन (12वें और 32वें मिनट), लोटी बिंगहैम (15वें मिनट), एलिजाबेथ नील (16वें मिनट) और एना टोमन (27वें मिनट) ने गोल किए, जबकि इटली के लिए इवान्ना पेसिना (19वें मिनट) और फेडेरिका कार्टा ने गोल किए। दूसरे मैच में, कोरिया के लिए सियोना किम (34वें मिनट) अकेली गोल करने वाली खिलाड़ी थीं।

मेजबान भारत ने एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2026 में अपने कैंपेन की शुरुआत उरुग्वे पर 4-0 की शानदार जीत के साथ की। घरेलू टीम के लिए सुनेलिता टोप्पो (21वें मिनट), इशिका (40वें मिनट), लालरेम्सियामी (49वें मिनट), और रुतुजा दादासो पिसल (58वें मिनट) ने गोल किए। पहले क्वार्टर में मैच की शुरुआत अच्छी रही।

भारत ने कई सर्कल में एंट्री की और गोल करने के कई मौके बनाए। चौथे मिनट में घरेलू टीम को मैच का पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन उनका शॉट थोड़ा ऊंचा चला गया। उदिता ने एक शानदार वेरिएशन के बाद जबरदस्त गोल किया। उरुग्वे ने भी काउंटर-अटैकिंग हॉकी पर भरोसा करते हुए अपने मौके बनाए, लेकिन वे भारत के मजबूत डिफेंस को भेदने में पूरी तरह से नाकाम रहे।

--आईएएनएस

एसएम/डीकेपी