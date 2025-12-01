खेल

हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अजेय, खिताब पर कोच श्रीजेश की निगाहें

मदुरै, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय टीम एफआईएच हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में अजेय है। कोच पीआर श्रीजेश का मानना है कि खिलाड़ियों को आत्मविश्वास बनाए रखते हुए अपना सामान्य गेम खेलना चाहिए। टीम का लक्ष्य सिर्फ टूर्नामेंट जीतना है।

जूनियर वर्ल्ड कप में भारत ने अपने दोनों शुरुआती मुकाबले चेन्नई में खेले, जिसमें जीत दर्ज की। टीम ने अब तक एक भी गोल नहीं खाया है। इस बीच भारत ने चिली के खिलाफ 7-0 से जीत दर्ज की, जबकि ओमान के विरुद्ध मुकाबला 17-0 से जीता। अब भारत मंगलवार को अपने अंतिम ग्रुप लीग मैच में स्विट्जरलैंड का सामना करेगा।

इस मुकाबले से पहले कोच पीआर श्रीजेश ने आईएएनएस से कहा, "जब आप जूनियर वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे होते हैं, तो यह हमेशा जरूरी होता है कि आप अपना शत प्रतिशत दें। आप उसे जीतने का सपना देखें। इसलिए, मुझे लगता है कि हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि हम आत्मविश्वास बनाए रखें और बस अपना सामान्य गेम खेलें। हमें बस टूर्नामेंट जीतना है।"

पीआर श्रीजेश ने जर्मन टीम को सराहते हुए कहा, "यह एक अच्छी टीम है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सेमीफाइनल या फाइनल में हमारा उनसे मुकाबला हो। हालांकि, मुझे नहीं पता कि यह सफर कैसा रहेगा, क्योंकि ये सभी टॉप नौ टीमें काफी अच्छी हैं।"

भारतीय टीम ने 28 नवंबर को टूर्नामेंट का अपना पहला मैच चिली के खिलाफ खेला था। पूल-बी के इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 7-0 से जीत दर्ज की।

इस मुकाबले में भारत की तरफ से रोसन कुजूर (16वें मिनट और 21वें मिनट) और दिलराज सिंह (25वें मिनट और 34वें मिनट) ने दो-दो गोल दागे, जबकि अजीत यादव (35वें मिनट), अनमोल एक्का (48वें मिनट) और रोहित (59वें मिनट) ने एक-एक गोल किया।

अपने अगले मुकाबले में भारत ने ओमान को 17-0 से रौंदा। इस मुकाबले में भारत की तरफ से मनमीत सिंह (17वें मिनट, 26वें मिनट और 36वें मिनट), अर्शदीप सिंह (चौथे मिनट, 33वें मिनट और 40वें मिनट) और दिलराज सिंह (29वें मिनट, 32वें मिनट और 58वें मिनट) ने गोल की हैट्रिक लगाई।

अजीत यादव (34वें मिनट और 47वें मिनट), गुरजोत सिंह (39वें मिनट और 45वें मिनट) और इंगालेम्बा थौनाओजम लुवांग (43वें मिनट और 50वें मिनट) ने दो-दो गोल किए। इनके अलावा, अनमोल एक्का (29वें मिनट) और सरदा नंद तिवारी (55वें मिनट) ने एक-एक गोल किया।

