हॉकी इंडिया ने रघु प्रसाद आर.वी. को सर्वश्रेष्ठ अंपायर चुने जाने पर दी बधाई

नई दिल्ली, 18 नवंबर (आईएएनएस)। रघु प्रसाद आर.वी. को एफआईएच ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंपायर चुना है। हॉकी इंडिया ने रघु प्रसाद को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी है।

रघु प्रसाद को बधाई देते हुए हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने कहा, "यह पुरस्कार भारतीय हॉकी के लिए गर्व का क्षण है। रघु ने निरंतरता, दबाव में धैर्य और खेल की गहरी समझ दिखाई है। उनकी उपलब्धि वर्षों के लंबे समर्पण का परिणाम है। हम उनकी सफलता और भविष्य के अधिकारियों के लिए उनके द्वारा स्थापित उदाहरण की सराहना करते हैं।"

हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने कहा, "रघु को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अंपायर का सम्मान मिला है। इसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। उन्होंने घरेलू और विश्व मंच पर अपनी क्षमता का परिचय दिया है। अंतरराष्ट्रीय अंपायरिंग में भारत की उपस्थिति को उन्होंने मजबूत किया है। हम उनकी निरंतर सफलता की कामना करते हैं।"

पुरस्कार जीतने पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए, रघु प्रसाद आरवी ने कहा, "यह मेरे करियर का सबसे खास पल है। एफआईएच अंपायर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार प्राप्त करना एक सच्चा सम्मान है। यह सम्मान मेरे लिए बेहद संतोषजनक है।"

रघु प्रसाद ने एफआईएच और हॉकी इंडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, "एफआईएच अध्यक्ष दत्तो तैय्यब इकराम को उनके निरंतर समर्थन और नेतृत्व के लिए, और एफआईएच अंपायरिंग समिति को मुझ पर विश्वास करने के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं प्रोत्साहन के लिए एशियाई हॉकी महासंघ का भी आभारी हूं। मुझे आगे बढ़ने का मंच देने के लिए मैं हॉकी इंडिया का बहुत आभारी हूं। मैं केएसएचए, जो मेरी अंपायरिंग यात्रा का आधार रहा है, और हॉकी कर्नाटक का भी उनके निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूं।"

रघु प्रसाद 2015 के बाद यह सम्मान पाने वाले न सिर्फ पहले भारतीय बल्कि पहले एशियाई महाद्वीप के अंपायर हैं।

बेंगलुरु के मूल निवासी, रघु ने 2001 में स्कूल, कॉलेज और लीग टूर्नामेंटों में अंपायरिंग करते हुए अपनी अंपायरिंग यात्रा शुरू की। उन्होंने 2003 में ऑस्ट्रेलिया में चार देशों के टूर्नामेंट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण किया। 2014 राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों के दो संस्करणों (2018 और 2022), चार सीनियर विश्व कप (2010, 2014, 2018 और 2023), और तीन ओलंपिक खेलों (2012, 2020 और 2024) में वह अंपायरिंग कर चुके हैं। कुल 198 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग कर चुके रघु प्रसाद मौजूदा समय के सबसे अनुभवी हॉकी अंपायरों में से एक हैं।

