हॉकी इंडिया लीग : ओलंपियन फिलिप गोल्डबर्ग बने सूरमा हॉकी क्लब के हेड कोच

नई दिल्ली, 7 नवंबर (आईएएनएस)। हीरो हॉकी इंडिया लीग सीजन 2 से पहले सूरमा हॉकी क्लब ने पुरुष टीम के नए हेड कोच के रूप में बेल्जियम के ओलंपियन फिलिप गोल्डबर्ग को नियुक्त किया है। इस नए कोचिंग सेटअप में उनके साथ अर्जेंटीना के ओलंपियन इग्नासियो रिकार्डो बर्गनर भी शामिल हुए हैं, जो एनालिटिकल कोच की भूमिका निभाएंगे।

क्लब के वर्तमान हेड कोच जेरोएन बार्ट सलाहकार की भूमिका में नजर आएंगे, जो पूरे सीजन में टीम की रणनीति और तकनीकी योजना में योगदान देना जारी रखेंगे।

अपने शानदार पहले सीजन में सूरमा हॉकी क्लब ने लीग में तीसरा स्थान हासिल किया था। इस टीम में युवा खिलाड़ी जीतपाल हैं, जो अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही आकाशदीप सिंह का अनुभव और उनकी आक्रमण क्षमता टीम के खेल को अगले स्तर तक ले जा सकती है।

सूरमा हॉकी क्लब के तकनीकी निदेशक अर्जुन हलप्पा ने कहा, "फिलिप और इग्नासियो का शामिल होना बतौर टीम हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलिप को बेहतरीन टीम तैयार करने का अनुभव है। उनका दृष्टिकोण हमारे नजरिए के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। इग्नासियो की विश्लेषणात्मक गहराई हमारी तैयारियों को निखारेगी। अनुभव और इनोवेशन के इस संयोजन के साथ, हम आगामी सीजन में सूरमा हॉकी क्लब को अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद कर रहे हैं।"

ओलंपियन फिलिप गोल्डबर्ग और इग्नासियो रिकार्डो बर्गनर सूरमा हॉकी क्लब में अंतरराष्ट्रीय अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता लाते हैं। बेल्जियम के पूर्व अंडर 21 और वरिष्ठ टीम कोच गोल्डबर्ग ने बेल्जियम टीम के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्राक्सगाटा हॉकी क्लब में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने टीम को एकजुट और आक्रामक बनाया है।

ओलंपियन और पूर्व अर्जेंटीना अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बर्गनर ने बेल्जियम के 2016 विश्व कप उपविजेता और 2017 यूरोपीय चैंपियनशिप अभियानों में योगदान दिया है, जिसके बाद उन्होंने अर्जेंटीना की वरिष्ठ और महिला राष्ट्रीय टीम (लास लियोनास) को कोचिंग दी। अपनी विश्लेषणात्मक सटीकता और डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध बर्गनर सूरमा की टीम के प्रदर्शन को निखारने में योगदान दे सकते हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी