हॉकी एशिया कप : शानदार जीत के साथ सुपर-4 में मलेशिया और साउथ कोरिया

राजगीर, 1 सितंबर (आईएएनएस)। अपने-अपने पूल-बी मैचों में शानदार जीत के साथ मलेशिया और साउथ कोरिया ने सोमवार को पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सुपर-4 चरण में जगह पक्की कर ली।

मलेशिया ने चीनी ताइपे को 15-0 से रौंदते हुए अपनी श्रेष्ठता साबित की। वहीं, साउथ कोरिया ने बांग्लादेश को 5-1 से हराकर पूल से दूसरा क्वालीफाइंग स्थान हासिल किया। इन दोनों देशों को पहले से ही ग्रुप का प्रबल दावेदार माना जा रहा था।

ग्रुप के तीनों मुकाबलों में जीत के साथ मलेशिया अधिकतम नौ अंकों के साथ पूल में शीर्ष पर रहा। वहीं, साउथ कोरिया छह अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा।

बांग्लादेश ने अपनी एकमात्र जीत से तीन अंक हासिल किए, लेकिन चीनी ताइपे का अभियान निराशाजनक रहा। यह टीम अपना खाता तक नहीं खोल सकी।

साउथ कोरिया बनाम बांग्लादेश : साउथ कोरिया को बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद टीम ने मुकाबला जीता।

डैन सोन ने लगातार दो गोल (9वें और 11वें मिनट) दागकर कोरिया को बढ़त दिला दी। सेउंगवू ली ने 16वें मिनट में बढ़त को और मजबूत किया, लेकिन बांग्लादेश ने 22वें मिनट में सोहनुर सोबुज के शानदार गोल से एक गोल की बराबरी कर ली।

हालांकि, कोरिया ने तुरंत ही अपनी बढ़त वापस हासिल कर ली। सेयोंग ओह (22वें मिनट) और जिहुन यांग (60वें मिनट) ने गोल दागते हुए कोरिया की जीत पक्की कर दी।

मलेशिया बनाम चीनी ताइपे : इस मुकाबले में मलेशियाई टीम की ओर से अशरान हमसानी ने 8वें, 15वें, 32वें और 54वें मिनट में चार गोल दागे।

अखिमुल्लाह अनवार ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 10वें, 20वें, 29वें और 45वें मिनट में गोल करके हैट्रिक बनाई। नोर्स्याफिक सुमंत्रि ने 20वें, 40वें और 60वें मिनट में गोल करके हैट्रिक बनाई।

इनके अलावा, अबू अजराई (22वें मिनट), एंडीवाल्फियन एफ्रीनस (24वें मिनट) और ऐमान रोजेमी (32वें मिनट) ने भी गोल करके स्कोर में इजाफा किया।

मलेशिया का लगातार आक्रमण चीनी ताइपे की रक्षा पंक्ति पर भारी पड़ा। चीनी ताइपे अपना खाता तक नहीं खोल सकी।

दोनों टीमें अब सुपर 4 चरण में शानदार लय के साथ उतरेंगी, जहां एशिया की दिग्गज टीमें फाइनल में जगह बनाने के लिए आपस में भिड़ेंगी।

--आईएएनएस

आरएसजी