हॉकी एशिया कप : मलेशिया ने बांग्लादेश और कोरिया ने चीनी ताइपे को हराया

राजगीर , 29 अगस्त (आईएएनएस)। एशिया कप हॉकी की शुरुआत हो चुकी है। शुक्रवार को होने वाले चार मैचों में पहले दो मैचों के परिणाम आ गए हैं। पहला मैच पूल बी के मलेशिया और बांग्लादेश के बीच खेला गया, जिसमें मलेशिया विजयी रही। वहीं, इसी ग्रुप के दूसरे मैच में दक्षिण कोरिया ने चीनी ताइपे को हराया।

विश्व की 12वें नंबर की टीम मलेशिया को शुरुआत में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने 29वें नंबर की टीम बांग्लादेश को 4-1 से हरा दिया।

बांग्लादेश ने 16वें मिनट में पहला गोल दागा। अशरफुल इस्लाम ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया। हालांकि, बांग्लादेश की बढ़त 25वें मिनट तक रही जब अशरान हमसानी ने एक शानदार गोल करते हुए स्कोर बराबर कर दिया।

ब्रेक के बाद मलेशिया और आक्रामक तेवर के साथ उतरी। अखिमुल्लाह अनवार (36वें मिनट) में दूसरा गोल दाग टीम को बढ़त दिलायी। मुहाजिर अब्दुल रऊफ (48वें मिनट) ने तीसरा और सैयद चोलन (54वें मिनट, पेनल्टी कॉर्नर) ने चौथा गोल मारकर टीम की बढ़त 4-1 कर दी। चोलन के गोल के साथ ही मलेशिया की जीत पक्की हो गई।

दिन के दूसरे मैच में दक्षिण कोरिया ने चीनी ताइपे को हराया। दक्षिण कोरिया ने 7-0 से एकतरफा जीत दर्ज की।

दक्षिण कोरिया के लिए डैन सोन ने हैट्रिक (17वें मिनट, 29वें मिनट, 58वें मिनट) गोल मारा। जिहुन यांग ने पेनल्टी कॉर्नर (27वें मिनट, 50वें मिनट) की मदद से दो गोल किए। वहीं, सेयोंग ओह (53वें मिनट) और यूनहो कोंग (54वें मिनट) ने 1-1 गोल किया।

इन दोनों परिणामों के बाद मलेशिया और कोरिया के बीच होने वाले मैच का रोमांच बढ़ गया है। इस मैच का परिणाम ग्रुप की रैंकिंग तय करेगा।

हॉकी एशिया कप बिहार के नालंदा जिले के राजगीर स्थित राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला जा रहा है।

एशिया कप 2026 एफआईएच विश्व कप के लिए एक क्वालीफाइंग इवेंट भी है, जिसकी संयुक्त मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड 14 से 30 अगस्त तक करेंगे।

--आईएएनएस

पीएके/एएस