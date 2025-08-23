हॉकी एशिया कप के लिए मलेशिया की टीम पहुंची राजगीर

राजगीर, 23 अगस्त (आईएएनएस)। एशिया कप हॉकी 2025 की शुरुआत 29 सितंबर से बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में हो रही है। इस टूर्नामेंट के लिए सबसे पहले मलेशिया की टीम भारत पहुंची है। टीम शनिवार को राजधानी पटना पहुंची। कप्तान मरहान जलील ने कहा कि हम खिताब जीतने के इरादे से यहां आए हैं।

मलेशिया के कप्तान मरहान जलील ने कहा, "राजगीर में आना बेहद रोमांचक है। हम एक अच्छे टूर्नामेंट की उम्मीद कर रहे हैं और हमने अच्छी तैयारी की है। मेजबान भारत को हराना मुश्किल होगा क्योंकि उन्होंने प्रो लीग में कई शीर्ष टीमों के साथ खेला है और उनके पास अंतरराष्ट्रीय हॉकी का पर्याप्त अनुभव और अनुभव है।"

जलील ने कहा, "हमारी नजर कोरिया पर भी रहेगी। हमने इस साल की शुरुआत में उनके साथ खेला था और वे काफी आक्रामक दिखे हैं। हमारा पहला लक्ष्य सुपर 4 में जगह बनाना होगा।"

पिछली बार हॉकी एशिया कप मलेशिया में खेला गया था। फाइनल में मलेशिया को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था।

मलेशिया के मुख्य कोच सरजीत कुंदन ने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमें यहां जल्दी आकर खुशी हो रही है। हमें अभ्यास मैच खेलने का मौका मिलेगा।

सरजीत कुंदन ने कहा कि हम 2028 ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अगले साल होने वाले एशियाई खेल हैं। मुझे उम्मीद है कि हम वहां अच्छा प्रदर्शन करेंगे। नेशंस कप से पहले हम ऑस्ट्रेलिया और कोरिया गए थे। इसके बाद सुल्तान अजलान शाह में सभी अच्छी टीमें होंगी। इस टूर्नामेंट में हम अच्छा खेलना चाहते हैं। हम इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर हैं और उम्मीद है कि इस बार पोडियम पर पहुंचेंगे।

मलेशिया टूर्नामेंट का पहला मैच 29 अगस्त को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। उन्हें पूल बी में कोरिया, बांग्लादेश और चीनी ताइपे के साथ रखा गया है। पूल ए में भारत, जापान, चीन और कजाकिस्तान शामिल हैं। भारत के साथ जारी तनाव की वजह से पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बन सका।

--आईएएनएस

पीएके/एएस