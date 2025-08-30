खेल

हॉकी एशिया कप : भारत ने चीन को 4-3 से हराया, कप्तान हरमनप्रीत सिंह की हैट्रिक

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 30, 2025, 07:32 AM

राजगीर, 29 अगस्त (आईएएनएस)। हॉकी एशिया कप की शुरुआत भारतीय हॉकी टीम ने चीन पर धमाकेदार जीत के साथ की है। भारत ने चीन को ग्रुप के पहले लीग में मैच में 4-3 से हराया।

बिहार के नालंदा जिले के राजगीर स्थित राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मैच में भारतीय टीम ने चीन पर शानदार जीत दर्ज की। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने तीन गोल किए जबकि जुगराज सिंह ने एक गोल दागे।

यह मुकाबला बेहद रोमांचक और संघर्षपूर्ण रहा। चीन ने भारत को कड़ी टक्कर दी। मैच का शुरुआती गोल चीन ने किया था। इसके बाद भारत ने लगातार तीन गोल करते हुए 3-1 की मजबूत बढ़त बनाई। चीन ने जोरदार वापसी की और स्कोर को 3-3 से बराबर कर दिया। आखिरी क्वार्टर (47वें मिनट) में पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल करते हुए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने भारत की बढ़त 4-3 कर दी, जो आखिर में निर्णायक साबित हुई। मैच के आखिरी क्षणों में चीन ने गोल की भरपूर कोशिश की लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अंतिम स्कोर 4-3 रहा।

इस मैच से पहले दिन में ग्रुप बी के दो मैच खेले गए। पहले मैच में मलेशिया ने बांग्लादेश को 4-1 से हराया।

बांग्लादेश ने 16वें मिनट में पहला गोल दागा। मलेशिया के अशरान हमसानी ने 25वें मिनट में एक शानदार गोल करते हुए स्कोर बराबर कर दिया। दूसरे हाफ में मलेशिया और आक्रामक तेवर के साथ उतरी। अखिमुल्लाह अनवार (36वें मिनट) ने दूसरा गोल दाग टीम को बढ़त दिलायी। मुहाजिर अब्दुल रऊफ (48वें मिनट) ने तीसरा और सैयद चोलन (54वें मिनट, पेनल्टी कॉर्नर) ने चौथा गोल मारकर टीम की बढ़त 4-1 कर दी। चोलन के गोल के साथ ही मलेशिया की जीत पक्की हो गई।

वहीं, दूसरे मैच में दक्षिण कोरिया ने चीनी ताइपे को 7-0 से हराया। दक्षिण कोरिया के लिए डैन सोन ने हैट्रिक (17वें मिनट, 29वें मिनट, 58वें मिनट) गोल मारा। जिहुन यांग ने पेनल्टी कॉर्नर (27वें मिनट, 50वें मिनट) की मदद से दो गोल किए। वहीं, सेयोंग ओह (53वें मिनट) और यूनहो कोंग (54वें मिनट) ने 1-1 गोल किया।

--आईएएनएस

पीएके/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...